3.5 دولار سعر عادل | صناع: تحملنا خسائر كبيرة وخفض أسعار الطاقة ضرورة.. مطالب بربط قيمة توريد الغاز الطبيعي للمصانع بالأسعار العالمية

قال محمد حنفي المدير التنفيذي بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن أسعار الغاز الحالية للمصانع عند مستويات 5.5 دولار/ مليون وحدة حرارية لازلت تمثل ارتفاعا في التكلفة الإنتاجية وتقف عائقا أمام الصناعات الوطنية بشكل عام وكذا أسعار الكهرباء.وطالب حنفي في تصريحات لـ صدى البلد، لجنة تسعير الطاقة بإعادة النظر في أسعار الغاز والكهرباء للمصانع، لافتا إلى أنه غرفة الصناعات المعدنية وجهت طلبا إلى لجنة إعادة تسعير الطاقة بخفض سعر الغاز إلى أقل من 4 دولارات/مليون وحدة حرارية.وأوضح المدير التنفيذي بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن الغرفة قدمت دراسة للجنة إعادة تسعير الطاقة كشفت عن تباين أسعار الغاز للمصانع في دول عديدة بين مستويات 3.2 دولار حتى 3.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية.ولفت إلى أن دول الخليج تسعر الغاز للمصانع بنحو 1.2 دولار/مليون وحدة حرارية، مشددا على أهمية إعادة النظر في تسعير الطاقة للمصانع للوصول إلى السعر العادل للغاز الطبيعي والكهرباء.ونوه حنفي أن إنتاجية المصانع في مصر تفوق الطلب المحلي وأن الحل أمام استمرار إنتاجية هذه المصانع هو اختراق الأسواق الخارجية وفتح قنوات تصديرية ولن يتم ذلك إلا من خلال خفض التكلفة الإنتاجية لخلق ميزة تنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية.طالب المهندس عاطف عبدالمنعم، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، بضرورة ربط سعر توريد الغاز الطبيعي للمصانع بالأسعار العالمية ومقارنتها بأسعار التوريد للدول الأجنبية.وأشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية في تصريحات لـ صدى البلد، إلى أهمية مقارنة سعر الطاقة في التكلفة الإنتاجية للدول المنافسة بأسعار الطاقة للصناعة المحلية لمنح الصناعة المحلية ميزة تنافسية وقدرة على المنافسة الخارجية.وأوضح عبد المنعم، أن هناك صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة يمثل سعر الطاقة فيها عاملا مؤثرا في تسعير المنتج النهائي وهو ما يتطلب إجراء دراسات دورية حول آلية تسعير الطاقة لها وفقا للعوامل المحلية والعالمية.وقال محمد حنفي المدير التنفيذي بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن أسعار الغاز الحالية للمصانع عند مستويات 5.5 دولار/ مليون وحدة حرارية لازالت تمثل ارتفاعا في التكلفة الإنتاجية وتقف عائقا أمام الصناعات الوطنية بشكل عام وكذا أسعار الكهرباء.وطالب حنفي في تصريحات لـ صدى البلد، لجنة تسعير الطاقة بإعادة النظر في أسعار الغاز والكهرباء للمصانع، لافتا إلى أن غرفة الصناعات المعدنية وجهت طلبا إلى لجنة إعادة تسعير الطاقة بخفض سعر الغاز إلى أقل من 4 دولارات/ مليون وحدة حرارية.وأوضح المدير التنفيذي بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن الغرفة قدمت دراسة للجنة إعادة تسعير الطاقة كشفت عن تباين أسعار الغاز للمصانع في دول عديدة بين مستويات 3.2 دولار حتى 3.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية.قال سمير رؤوف الخبير الاقتصادي، إن المصانع عانت بشكل كبير خلال المراحل الماضية خاصة بعد تعويم الجنيه وارتفاع اسعار الدولار ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز حيث شهدت أسعار الغاز فى مصر ارتفاعا كبيرا خلال الثلاث سنوات الماضية.وأوضح رؤوف لـ صدى البلد، أنه بالرغم من تراجع سعر الغاز لـ 6 دولارات من 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت و5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين وهي صناعات كثيفه الاستخدام للغاز إلا أنها تعرضت لخسائر كبيرة نتيجة ارتفاع التكلفة وتحرير سعر الطاقه بعد عمليات تعويم الجنيه أمام الدولار.وطالب الخبير الاقتصادي بالتمييز بين استخدام الغاز كوقود واستخدامه كمدخل إنتاجي أساسي فى الصناعات كثيفة الاستخدام للغاز مشيرا إلى ضرورة خفض سعر الغاز كمدخل إنتاجى إلى 4 دولارات حيث أن متوسط سعر الغاز الطبيعى لصناعة الصلب في الدول المنافسة لمصر لا يتجاوز فى المتوسط 2.3 دولار للمليون وحدة حرارية مثل تركيا و الصين واوكارنيا وخاصة في صناعة الأسمنت والحديد.تابع، أن الخفض فى مصر إلى 4 دولارات سوف يعزز من منافسة الصادرات المصرية عالميًا ويعطي ميزة تنافسية للمنتج المحلي في الأسواق الخارجية وهو ما يعظم من مشاركة قطاعي الصناعة والتصدير في إحداث تنمية.