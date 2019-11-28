للأمهات.. 4 طرق لتعليم الطفل الشجاعة والدفاع عن النفس



- لغة الجسد



يجب على جميع الأمهات محاولة تعليم أطفالها لغة الجسد، لتوضيح الثقة بالنفس وظهور العينين بشكل واضح وقوى مما يجعلهم يبدون أقوياء ويصلون إلى هدفهم.



- الصوت القوى



يجب تعليم الأطفال أن يستخدموا الصوت القوى فى المواقف التى يتعرضون فيها للتنمر، مما يجعل انتهاء الموضوع أسرع، ويظهر قوة الطفل وعدم تأثرة مما يقال له.



- تعليم الأطفال الرياضة



يجب أن يحرص جميع الآباء والأمهات على تعليم الطفل رياضة قوية للدفاع عن نفسه فى هذه المواقف مثل"الكاراتيه، والبوكس، أو حتى التنس والسباحة وكرة القدم"، فكل هذه الرياضيات تعمل على تمدد العضلات وتنشيطها بشكل جيد مما يساعدهم فى الدفاع عن أنفسهم بشكل جيد.



- البقاء فى مجموعة



من الجيد أن يظل الطفل مع أصدقائه أو بجانب أهله أو الأشخاص التى يثق بها، وذلك لأن من الصعب أن يستهدف هؤلاء الأشخاص طفلا داخل مجموعة أو بجانب أهله ومحاولة التعرض له بأى أذى نفسى أو جسدى.

تتعرض الكثير من الأمهات إلى مشاكل أبنائها بين الأصدقاء أو الأطفال الذين يكبرونه سنًا، ويحاولون التنمر عليه، أو التعرض له بأى أذى سواء بالكلام، أو بالضرب ولا يستطيع طفلها الدفاع عن نفسه، ولذلك قدم موقع “very well family” بعض الطرق التى تساعد الطفل فى الدفاع عن نفسه وهى:-