الجيش في أسبوع .. الرئيس يفتتح أنفاق بورسعيد وعددا من المشروعات العملاقة الكبرى.. وزير الدفاع يلتقي وكيل الدفاع الأمريكية.. مصر وبريطانيا تنفذان تدريبا مشتركا فى مكافحة الإرهاب.. والإعدام لهشام عشماوي

الجيش في أسبوع:

= الرئيس يفتتح أنفاق بورسعيد وعددا من المشروعات العملاقة الكبرى

= لأول مرة .. مصر وبريطانيا تنفذان تدريبا مشتركا فى مكافحة الإرهاب

= المحكمة العسكرية تقضي بالإعدام شنقًا على الإرهابي هشام علي عشماوي

= مدير الكلية الحربية: 100 ألف طالب تقدموا للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية هذا العام

= وكيل الدفاع الأمريكية لـ الفريق أول محمد زكي: حريصون على علاقات الشراكة مع الجيش المصري



ينشر موقع صدى البلد أبرز الموضوعات التي نشرت عن القوات المسلحة هذا الأسبوع، حيث افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، القائد الأعلى للقوات المسلحة ، أنفاق بورسعيد وعددا من المشروعات العملاقة الكبرى، فيما استقبل الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة ، وزير الدفاع والإنتاج الحربي وكيل الدفاع الأمريكية، وذلك لبحث التعاون الثنائي بين القاهرة وواشنطن.



فيما أصدرت المحكمة العسكرية حكما، بالإعدام شنقًا على الإرهابي هشام علي عشماوي، فيما نفذت مصر وبريطانيا تدريبا مشتركا فى مكافحة الإرهاب وذلك لأول مرة في ميادين قوات الصاعقة المصرية، ونظمت الكلية الحربية حفل استقبال للطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة من الدفعة 116 حربية وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية لعام 2019.





الرئيس يفتتح أنفاق بورسعيد وعددا من المشروعات العملاقة الكبرى

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، عددا من المشروعات التنموية الكبرى بنطاق محافظتى بورسعيد وشمال سيناء.



حيث تضمنت أنفاق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس، وافتتاح المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة جنوب الرسوة، وافتتاح عدد من الأرصفة لميناء بورسعيد وافتتاح الصالة المغطاة بالعريش، وإفتتاح محور 30 يونيو بطول 210 كم، كما تم تدشين منظومة التأمين الصحى بمحافظة بورسعيد، وذلك استمرارا لخطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة بكافة محافظات الجمهورية.



المحكمة العسكرية تقضي بالإعدام شنقًا على الإرهابي هشام علي عشماوي

أولًا: المشاركة فى استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بتاريخ 5 /9 /2013 برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله على أن يتولى أحد أفراد التنظيم الإرهابى تنفيذ العملية كفرد انتحارى يستقل السيارة المفخخة ويقوم بتفجيرها أثناء مرور الموكب.



ثانيًا: اشتراكه فى التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية لقناة السويس خلال النصف الثاني من عام 2013.



ثالثًا: ضلوعه بالاشتراك فى تهريب أحد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس المُكنى "أبو أسماء" من داخل إحدى المستشفيات الحكومية بالإسماعيلية بعد إصابته بشظايا متفرقة بجسده والمتحفظ عليه بحراسة شرطية وذلك بالإشتراك مع أفراد آخرين من التنظيم الإرهابى.



رابعًا: تولى الإرهابى قيادة المجموعة الإرهابية المنوه عنها خلفًا للُمكنى "أبو محمد مسل"م ونهج إستخدام تكتيك "الصيد الحر" خلال النصف الثاني من عام 2013 والمتمثل فى التحرك بسيارة على الطرق المختلفة بنطاق الجيش الثانى واستهداف المركبات العسكرية "أفراد – نقل" أثناء تحركها بإستخدام الأسلحة النارية.



وقد قام باستهداف إحدى السيارات العسكرية والتى كان يستقلها خمسة أفراد تابعين للقوات المسلحة أثناء تحركها بطريق الصالحية الجديدة، وكذا إستهدافه سيارة عسكرية أخرى يستقلها ضابط ومجند سابق وأربعة جنود بالكبينه الخلفية حال تحركها بطريق الصالحية الجديدة وبذات الكيفية المذكورة.



وكذا استهدافه سيارة تلر "ناقلة دبابات" محمل عليها دبابة إم 60 بطريق القاهرة – الإسماعيلية واستهدافه لإحدى السيارات العسكرية والتى كان يستقلها ضابط ومجند سائق أثناء تحركها بطريق "القاهرة – الإسماعيلية" ، وقد أدى ذلك إلى إستشهاد مستقلى هذه السيارات من الضباط والأفراد وتدمير هذه السيارات.



خامسًا: إستهدافه مع آخرين من عناصر التنظيم الإرهابى عدد من المباني الامنية بالإسماعيلية بتاريخ 19 /10 /2013 ومن خلال سيارة مفخخة.



سادسًا: اشتراكه مع آخرين فى عملية إستهداف عدد من المباني الأمنية بأنشاص بتاريخ 29 /12 /2013.



سابعًا: استهدافه لمدرعتين تابعتين لوزارة الداخلية وتدميرها حال إعتراضهما للسيارة التى كان يستقلها وأخرين من التنظيم الإرهابى بشرق مدينة بدر طريق "القاهرة - السويس".



ثامنًا: استهداف سيارة تابعة لعناصر حرس الحدود والالتفاف حول تبه جبلية والإختفاء خلفها ثم استهدافها بمجرد وصولها لمنطقة الكمين المخطط وقتل جميع أفرادها والاستيلاء على كافة الأسلحة التي بحوذتهم.



تاسعًا: تولى إمارة تنظيم أنصار بيت المقدس عقب مقتل الإرهابى المُكنى "أبو عبيدة" وقبل انتقاله رفقة عناصر التنظيم التابعين له من المنطقة الجبلية بالعين السخنة إلى عناصر التنظيم بالصحراء الغربية والتمركز فى بادئ الأمر فى منطقة "البويطى" ثم الإنتقال إلى التمركز شرق نقطة حرس حدود "الفرافرة".



عاشرًا: ضلوعه بالرصد والاستطلاع ووضع مخطط إستهداف وتنفيذ الهجوم الإرهابى على نقطة حرس حدود "الفرافرة" وقتل جميع ضباطها وأفرادها وتفجير مخرن الأسلحة والذخيرة بها بتاريخ 19 /7 /2014.



الحادي عشر: المشاركة فى عمليات قنص لغرف أمن بوابات الوحدات العسكرية المنتشرة فى محيط مناطق "أبو صوير – الصالحية - القصاصين".



الثاني عشر: استهداف كمين شرطة مدنية بمنطقة أبو صوير.



الثالث عشر: تسلله إلى الأراضى الليبية عقب ارتكاب الواقعة المبينة بالبند السابق رفقة بعض عناصر التنظيم وأقام تحت شرعية تنظيم أنصار الشريعة بمدينة أجدابيا ذات المرجعية الفكرية لتنظيم القاعدة.



الرابع عشر: تأسيس حركة "المرابطون" المنتمية لتنظيم القاعدة الإرهابى.





وكيل الدفاع الأمريكية لـ الفريق أول محمد زكي: حريصون على علاقات الشراكة مع الجيش المصري

التقي الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى "جون رود" وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات والوفد المرافق له.



تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين البلدين، كذلك تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع التى تشهدها المنطقة بما يحقق المصالح المشتركة فى القضاء على الإرهاب وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.



وأكد القائد العام للقوات المسلحة على امتداد وعمق العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية خاصة العسكرية وسبل التقارب والتعاون العسكرى مشيرًا إلى استناد تلك العلاقات إلى العديد من الجهود والمواقف المشتركة لكلا البلدين، والتطلع لمزيد من التعاون العسكرى بكافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.



وأشار وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات إلى حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية والتنسيق بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية، معربًا عن تطلعه أن تشهد المرحلة الحالية والمستقبلية مزيدًا من التعاون المشترك بين الجانبين.





مدير الكلية الحربية: 100 ألف طالب تقدموا للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية هذا العام

نظمت الكلية الحربية حفل استقبال للطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة من الدفعة (116) حربية وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية لعام 2019.



بدأ الاحتفال بعرض الموسيقات العسكرية واستعراض حرس الشرف أمام منصة الكلية الحربية، أعقبه اصطفاف الطلبة المستجدين بأرض الطابور، كما شارك طلبة الكلية الحربية زملائهم الجدد فى الاحتفال باستقبالهم بالعرض العسكرى لمقاتلى الكلية من مختلف السنوات الدراسية يتقدمهم حملة الأعلام بأرض طابور الكلية الحربية.



وألقى أقدم طلبة الكلية الحربية كلمة رحّب فيها بالطلبة المستجدين وانضمامهم لزملائهم من طلبة الكليات العسكرية، وأكد على دعم الطلبة القدامى للطلبة المستجدين لخلق روح التعاون والولاء والانتماء للقوات المسلحة وردد الطلبة الجدد يمين الولاء.



وألقى مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية كلمة رحب فيها بالطلبة المستجدين ونقل لهم تهنئة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مؤكدًا أن اختيارهم جاء بناءً على كفاءتهم ولياقتهم الطبية والرياضية والعلمية والنفسية، وأن الإختيار تم بكل نزاهة وحيادية من ضمن أكثر من مائة ألف طالب تقدّموا للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية خلال هذا العام.



مؤكدًا أن القوات المسلحة انتقلت أكفاء الرجال لنيل أشرف المهام وأنه لا ولاء ولا انتماء إلا لمصر وقواتها المسلحة، مشيرًا إلى أنهم صفوة الصفوة من شباب مصر وأن الإختيار مثل كافة فئات وطوائف المجتمع المصري ومن كافة المستويات الاجتماعية لهدف واحد وهو اختيار الأفضل للإلتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية.



وأشار الطلبة الجدد إلى اعتزازهم بالانتماء إلى العسكرية المصرية العريقة معبرين عن فرحتهم العارمة بتحقيق أحلامهم فى الالتحاق بالقوات المسلحة المصرية لتتواصل مسيرة العطاء لأبطال القوات المسلحة جيلًا بعد جيل.



وأعرب أهالى الطلاب المستجدين خلال حفل الاستقبال عن سعادتهم الغامرة لانتماء أبنائهم للقوات المسلحة وأكدوا أنهم لن يبخلوا عن وطنهم بأى من أبنائهم لتبقى رايات مصر عالية خفاقة فى عنان السماء.





لأول مرة .. مصر وبريطانيا تنفذان تدريبا مشتركا فى مكافحة الإرهاب

نفذت عناصر من قوات الصاعقة المصرية وعناصر من القوات المسلحة البريطانية التدريب المصري البريطانى المشترك فى مجال مكافحة الإرهاب والذى نفذ لأول مرة بين البلدين بميادين التدريب القتالى لقوات الصاعقة.



وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية التى أبرزت مدى الكفاءة والدقة التى يتمتع بها كافة العناصر المشاركة بالتدريب.



وقام رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة وقائد قوات الصاعقة والفريق جون لومير كبير مستشارى رئيس أركان الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وملحق الدفاع البريطانى بالقاهرة بالمرور على العناصر المشاركة بالتدريب، ونقل رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وترحيبهما بالقوات البريطانية المشاركة فى التدريب.



فيما أشاد الجانب البريطانى بالتنظيم الجيد للتدريب بالإضافة إلى المستوى المتميز الذى ظهرت به العناصر فى مختلف مراحل التدريب، مشيرًا إلى أن التدريب يهدف إلى توحيد المفاهيم العملياتية لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة للجانبين ، مضيفًا إلى أن التدريب يعد إمتدادًا للعلاقات الإستراتيجية بين مصر وبريطانيا فى إطار الجهود الرامية لتعزيز التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب.



يأتى التدريب فى إطار سلسلة من التدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة المصرية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة بما يساهم فى نقل وتبادل الخبرات والتعرف على العقائد القتالية المختلفة ودعم علاقات التعاون العسكرى فى مختلف المجالات.