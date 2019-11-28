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نائب محافظ الجيزة: القيادة السياسية تراهن على جيل الشباب.. فيديو

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 09:00 م
إبراهيم الشهابي
إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
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كـريـم الـخـطـيـب
قال إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، إن تعيين الشباب فى مناصب تنفيذية خطوة من خطوات الإصلاح، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تراهن على جيل الشباب.

وأضاف إبراهيم الشهابي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» أن كل تجربة يكون بها إيجابيات وسلبيات وبها دروس مستفاده، وتمكين الشباب قضية محورية لابد ان تكون على رأس أولويات الدولة.

وأشار نائب محافظ الجيزة، إلى أنه لابد أن يكون هناك تصور واضح لتمكين الشباب، بان البلد تضع خطة بعيدة المدى، خاصة أننا لا نمتلك صفا ثانيا او ثالثا، مؤكدا أننا بحاجة الي مزج الخبرة والحركة الشبابية في كل المحافظات وهناك كفاءات.

وشدد على ضرورة تبادل الخبرات بين القيادات بين الذي يمتلك الخبرة ومراكز القيادة، لتمكين قاعدة الشباب، لافتا إلى أنه لم يكن هناك السياسي المسئول، وتمكين الشباب خطوة من خطوات الإصلاح، وتقل السياسة على أرض الواقع.

وأوضح إبراهيم الشهابي، أن مشاركة الشباب في الحياة السياسية سيكون له تأثير في تعديل شكل الممارسة السياسية، وما حدث اليوم يسحب الحياة الحزبية إلى حالة نقاش موضوعي حول القضايا، والتعامل معها بشكل مباشر والتعامل معها على أرض الواقع.
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