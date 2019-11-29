طلب إحاطة لرئيس الوزراء لإعادة معاينة طريق بورسعيد - الإسماعيلية

قال النائب عصام منسى، عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان انه تقدم بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن طريق بورسعيد - الإسماعيليلة ، خاصه فى منطقة القنطرة غربا.



وأشار منسى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا الطريق يعتبر طريق الموت، خاصة وان به قرى ليس بها مداخل ومخارج، كما ان المدارس مقامة على الطريق السريع وليس بها تهدئة، الأمر الذى يساهم فى وقوع ضحايا فى هذا الطريق الهالك المميت.



وطالب عضو لجنة الإتصالات بالبرلمان بضرورة إعادة معاينة هذه الطريق ، خاصه فى ظل أنه يطل على قرى ومدارس ومصانع حكومية ، ما يهدد أرواح المواطنين يوميا.



وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرر رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان، على أن تعود للانعقاد يوم 8 ديسمبر المقبل.



يذكر أن البرلمان خلال جلسته العامة الثلاثاء الماضى، ناقش الكثير من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الموجهة ضد الوزراء بشأن العديد من القضايا المختلفة.