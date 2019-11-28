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أخبار العالم

الرئيس الأمريكي يجري زيارة مفاجئة إلى أفغانستان

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 09:07 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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شريف سيد
أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، زيارة مفاجئة إلى القوات الأمريكية المتواجدة في أفغانستان، بمناسبة الاحتفال بعيد الشكر.

وكان ترامب أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن تحقيق المساءلة الهادف لعزله والذي يقوده الديمقراطيون، سيساعده على الفوز في انتخابات عام 2020.

وقال ترامب في حديث أمام أنصاره بفلوريدا "أعتقد أن ذلك سيقودنا مباشرة إلى الفوز في تلك الانتخابات".

وأضاف "الديموقراطيون المخبولون يسقطون في حفرة.. وذلك السقوط سيبدأ هنا في ولاية فلوريدا العظيمة"، وفقا لصحيفة "الجارديان".

وأضاف معلقا على جلسات التحقيق في الكونجرس "لقد فزنا بالكامل خلال الأسبوعين الأخيرين".

ويأتي تجمع "رالي فلوريدا" بعد أسابيع من إعلان ترامب عن نيته تغيير مكان إقامته الأساسية من نيويورك إلى فلوريدا.
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