على مساحة 50 ألف م2.. سوق التونسي الجديد بالبساتين أمل جديد.. يبعد حوالي 1 كم عن الموقع القديم ويرتبط بطريق الأوتوستراد..وإقامة نقطة شرطة تخدم السوق والمنطقة المحيطة

اللواء خالد عبدالعال:

سيخصص الموقع لنقل 4 أسواق منها الأثاث والموبيليا

تزويد السوق الجديد بكافة الخدمات من دورات مياه وكافيتريات تخدم الباعة والمترددين نشر كاميرات المراقبة به وتوصيلها بنقطة الشرطة









تعمل محافظة القاهرة على قدم وساق للانتهاء من الأعمال الجارية في سوق التونسي الجديد بالبساتين الذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات ليكون بديلًا للأسواق العشوائية الخمسة الموجودة شمال المجزر الآلي بالبساتين في المنطقة بين مقابر التونسي ومقابر الإمام الشافعي والتي يمثل وجودها خطر كبير نتيجة تكرار اندلاع الحرائق بها لعدم توافر عوامل الأمان.









وطالب اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة القائمين بإنشاء السوق بسرعة الانتهاء من المشروع لسرعة نقل قاطني السوق القديم والقضاء نهائيًا على العشوائية الموجودة به.





وأشار المحافظ إلى أن سوق التونسي الجديد الجاري انشاؤه بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية لكافة أعمال المشروع من منشآت خرسانية وتشطيبات داخلية وخارجية ومد المرافق والشبكات والطرق .. حيث وفرت المحافظة موقع بديل لسوق التونسي القديم بالمنطقة الصناعية بحي البساتين علي مساحة أكثر من 50 ألف م2 تقريبًا وروعي عند اختيار الموقع الجديد قربه من موقع السوق القديم حرصًا على البعد الاجتماعي لقاطنيه حيث لا تبعد إلا حوالي 1 كم عن الموقع القديم ، كما أنها تتصل بطريق الاتوستراد مما يوفر سهولة اتصال السوق الجديد بكافة مناطق القاهرة وسيخصص الموقع لنقل 4 أسواق هي سوق الاثاث المستعمل وسوق أسفل كوبري التونسي وسوق التونسي وسوق الموبيليا من خلال إقامة 5 مباني كمرحلة أولى يتم الانتهاء منها خلال شهرين ، وأما المرحلة الثانية فتقام على كامل مساحة محطة المناولة المجاورة للسوق الجديد بعد نقل المحطة القديمة لمنطقة اخري للاستفادة من هذه المساحة في توسعة السوق لاستيعاب عدد أكبر من الباعة وتحويلها إلى مظلة تحتوي مبني أرضي ودورين لسوق الخردة ومواقف سيارات.





وأصدر المحافظ تعليماته برفع كفاءة شارع الجزائر ليكون اتجاهين بعرض 30 مترا ليعمل كمحور رئيسي رابط بالأوتوستراد فور انتهاء أعمال إحلال وتجديد خط الصرف الصحي 600 مل الجاري العمل به وأوشك على الانتهاء .





وأكد المحافظ تزويد السوق الجديد بكافة الخدمات من دورات مياه وكافيتريات تخدم الباعة والمترددين عليه ، وكذلك إقامة نقطة شرطة تخدم السوق والمنطقة المحيطة به ونقطة إطفاء كاملة وإدارة للتشغيل والصيانة والأمن، كما سيتم نشر كاميرات المراقبة به وتوصيلها بنقطة الشرطة المتواجدة بالمكان لإحكام عملية تأمين السوق.



