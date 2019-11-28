التحقيق مع أساتذة بـ جامعة الأزهر بتهمة التزوير في الامتحانات

كشف مصدر مسئول بجامعة الأزهر، أن إدارة الجامعة أحالت عددا من أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة بالقاهرة إلى التحقيق على خلفية التزوير في أوراق الامتحانات للعام الماضي.



وقال المصدر لصدى البلد، إن إدارة الجامعة اكتشفت مخالفات في امتحانات العام الماضي بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات في بورسعيد، حيث اتضح أن القائمين على أعمال الكنترول زوروا في نتائج الامتحانات ووضعوا درجات لأوراق الإجابة بشكل عشوائي.



وأشار إلى أنه تم ضبط عدد من أوراق الإجابات بدون توقيع العاملين في الكنترول والمصححين وتمت إحالة الأمر للتحقيق لاتخاذ اللازم فيه قانونيا.



وأوضح، أنه تم اكتشاف أن عددا من أساتذة كلية الزراعة ينتدبون في كل عام في فترة الامتحانات إلى كليات أخرى ويحصلون على مبالغ كبيرة نظير بدل السفر يتجاوز العشرة آلاف جنيه ومع ذلك لا يقومون بعملهم على أكمل وجه.



وأكد أن جامعة الأزهر تقف بالمرصاد أمام كل محاولات الفساد والمخالفات التي يتم رصدها من أى جانب وتتخذ الإجراءات القانونية فيها بشكل حاسم.