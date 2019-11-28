خناقة على القضبان .. تفاصيل مشاجرة في قطار 168 بسبب أولوية الجلوس

تمكنت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، من ضبط 6 أشخاص في مشاجرة بين عدد من الشباب بمركزي الفشن ومغاغة، داخل القطار، بمحطة طحا البيشة بمركز ببا، خلافا على أولوية الجلوس على المقاعد داخل القطار.



تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ببا، بنشوب مشاجرة داخل القطار رقم 168 مميز الواسطي المنيا، بمحطة سكة حديد طحا البيشة دائرة مركز ببا، والذي وجه بسرعة ضبط أطرافها.



وانتقل مأمور وضباط مركز شرطة ببا وتمكنوا من ضبط أطراف المشاجرة.



وتبين من التحريات الأولية حدوث المشاجرة بين كل من طرف أول : "هشام . م . م" 19 عاما، طالب بكلية الحقوق، مقيم بندر الفشن، مصاب كدمة بالكتف الأيمن وخدوش بالرقبة، و"خالد . م . م" 20 عاما، طالب بكلية الحقوق، مقيم بندر الفشن، مصاب كدمة بالعين، و أحمد رضا فهمي، 21 عاما، طالب بكلية الحقوق، مقيم بندر الفشن، "حسن . أ . م" 39 عاما، موظف بهيئة السكة الحديد، مقيم قرية طحا البيشة مركز ببا، مصاب جرح بالوجه، وطرف ثان : "أيمن . ر . ع" 22 عاما، طالب بكلية الحقوق مقيم مغاغة المنيا، و"عبد الله . خ . ع " 20 عاما، طالب بكلية الحقوق، مقيم مغاغة المنيا، مصاب جرح بالرقبة، و" محمد . إ . ح " 20 عاما، طالب بكلية الحقوق، مقيم مغاغة بالمنيا.



وتبين أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين، بسبب الخلاف علي أولوية الجلوس بمقاعد القطار، تطورت لمشاجرة، تعدي خلالها كل منهم علي الآخر محدثين ما بهم من إصابات.



تم ضبط طرفي المشاجرة، وتبادلا الاتهامات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتحرر المحضر رقم 21276 جنح مركز شرطة ببا، وتولت النيابة التحقيق.