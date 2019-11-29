تسكين الطلاب الجدد بمدينة الأزهر بأسيوط .. الأحد المقبل

كشف مصدر بجامعة الأزهر، عن بدء تسكين الطلاب الجدد بالمدينة الجامعية بأسيوط يوم الأحد المقبل، منوها أنه تم تسكين الطالبات الجدد بإجمالي عدد البنين والبنات الذين لهم حق التسكين هذا العام حوالي 1500.



وقال المصدر لصدى البلد، إن تسكين الطلاب والطالبات الجدد في المدينة الجامعية بالقاهرة، سيكون خلال الأيام المقبلة حتى تنتهي إدارة المدينة من مراجعة الأسماء بشكل دقيق جدا طبقا لتوجيهات الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر.





وأعلنت جامعة الأزهر، أنه تم إضافة عدد ١٠٠ سرير ومرتبة بالمشتملات وذلك تبرعا من أبناء الحاج حسن عبدالرحمن بودي المدينة الجامعية للطالبات بأسيوط وذلك لتوزيعها على مبنى ٥ وعدد من المباني الأخرى لزيادة القوة الاستيعابية للطالبات المستجدات بالمدينة الجامعية للطالبات بأسيوط.



كما تم إرسال عدد ٥٠ سرير ومرتبة بالمشتملات للمدينة الجامعية للطالبات بأسوان.



وتوجه الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، بتفقد التجهيزات وتركيب الأسرة مقدما جزيل الشكر لإدارة المدينة كاملة على حسن سير العمل من أجل طالبات المدينة.