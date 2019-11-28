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برلمان

السبت.. انطلاق مبادرة «الوفد مع المرأة» في أسيوط

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 10:12 م
المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد
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معتز الخصوصى
تنطلق بعد غدٍ «السبت» مبادرة «الوفد مع المرأة» بمدينة أسيوط، استكمالا للمبادرات التي تمت من قبل في الغربية وبورسعيد، وانطلاقا من إيمان حزب الوفد بضرورة تمكين المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية للبلاد. وقد لاقت هذه المبادرة استحسانًا ملحوظًا على مستوى الجمهورية أسوة بالمبادرات التي أطلقها المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد في العديد من المجالات، بهدف تفعيل الحياة السياسية وتنشيط الدور الذي يقوم به حزب الوفد كلاعب أساسي في الحياة السياسية المصرية.

ويلقى المستشار «أبو شقة» خطابًا سياسيًا مهمًا في مدينة أسيوط، يتناول فيه الأوضاع السياسية الراهنة وأهمية التأسيس للدولة العصرية الديمقراطية الحديثة، وضرورة تفعيل الحياة الحزبية والسياسية في إطار تفعيل المادة الخامسة من الدستور. شارك في المؤتمر قيادات الهيئتين العليا والبرلمانية والمكتب التنفيذي للحزب من ثماني محافظات بالصعيد ابتداء من الفيوم وحتى أسوان، ويعقد المؤتمر بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة أسيوط.

كما يتناول خطاب أبو شقة أهمية دور المرأة في المجتمع المصري وفى الحركة الوطنية طوال تاريخها، ودور المرأة الصعيدية في المشاركة وبقوة في العمل السياسي والعام، وإذ إن بيت الأمة يعقد آمالًا كبيرة على المرأة المصرية، وقد ظهر ذلك جليًا في مشاركة المرأة المصرية في ثورة 1919، كما يتناول الخطاب العديد من قضايا الأمة.

وأكد رئيس حزب الوفد أن المرأة أدت دورها الوطني على مدار التاريخ، حيث وقفت صامدة متحدية كافة المخططات التي تستهدف المساس بالوطن والمواطن وأشار «أبو شقة» إلى حرص حزب الوفد على دعم الدولة الوطنية المصرية، من خلال الاهتمام الكامل بدور المرأة المصرية، إيمانا منه بدور المرأة الفعال في المجتمع والحياة السياسية.

وشدد «أبو شقة» على أن حزب الوفد يسعى بكل ما يملك من قوة لضمان وكفالة كافة حقوق المرأة، وإزالة كل العقبات والعوائق التي تحول دون حصولها على حقوقها الطبيعية، بما يضمن لها كل الحقوق في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وكانت مبادرة «الوفد مع المرأة» قد انطلقت منذ سبتمبر الماضي، برئاسة الدكتور ياسر الهضيبي، والدكتورة أميرة أبو شقة، المنسق العام، خلال مؤتمر جماهيري حاشد بمحافظة الغربية، ثم تم تدشينها في بورسعيد في أكتوبر الماضي، في إطار مبادرات حزب الوفد لدعم الوفد للدولة المصرية لبناء دولة عصرية حديثة، حيث تم توقيع عدد من البروتوكولات مع الهيئات والجهات المسئولة في الدولة، وتوزيع عدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم المرأة المعيلة بالمحافظة.

وأعلن الدكتور محمد بركات، عضو الهيئة العليا للحزب ورئيس اللجنة العامة لوفد أسيوط، تكريم عدد من أسر شهداء عمليات القوات المسلحة والشرطة المصرية خلال المؤتمر، الذي يشارك فيه عدد من القيادات التنفيذية والشعبية ومسئولين من الأزهر والكنيسة ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
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