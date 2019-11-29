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مرأة

سهلة ومفيدة.. طريقة عمل البطاطس المشوية بالجبن في 30 دقيقة

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 02:30 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
تعد البطاطس من الأكلات الدائمة فى حياتنا اليومية، والتى يمكن أعدادها فى أى وجبة خلال اليوم فهى سهلة، وصحية، ولذيذة، ويفضلها الأولاد جميعًا، ويمكن أعدادها بكثير من الطرق لكى نستفاد بفوائدها العظيمة

سنقدم لكم طريقة عمل البطاطس المشوية بالجبن على طريقة الشيف "نورا السادات"

مكونات اعداد البطاطس المشوية بالجبن:-
- بطاطس قاورمة "مسلوقة"
- جبنة مبشورة
- زيت زيتون
- ثوم مفروم
- بابريكا
- بقدونس مفروم
طريقة تحضير بطاطس مشوية بالجبنة:-

- تقطع البطاطس نصفين

- تتبل بملح وفلفل وبابريكا وزيت زيتون وثوم مفروم

- تشوح على النار لتأخذ لونا

- توضع في صينية فرن ويرش عليها البقدونس والجبنة المبشورة

- تدخل فرنا ساخنا حتى تذوب الجبنة

- تقدم ساخنة

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