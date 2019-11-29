إشادة برلمانية بتعيين شباب لنواب المحافظين.. نائب: دليل قوي على العدالة في عملية توزيع المناصب.. وآخر: اختيارهم دليل على صدق القيادة السياسية في برنامج الإصلاح الشامل

برلماني يوجه رسالة للشباب بعد حركة المحافظين الأخيرة

برلماني: ضمت مجموعة متميزة من القيادات الشابة

برلماني يشيد بنسبة الشباب في تعيينات المحافظين الجدد



أشاد عدد من النواب بحركة المحافظين الأخيرة ، حيث اعتبروا أنها ضمت مجموعة متميزة من الشباب القادر على تحمل المسئولية ورفع شأن البلاد ، كما طالبوا الحكومة بفتح الباب أمام الشباب في شغل المناصب العليا، على أن يكون ذلك متاحا لمختلف شباب مصر ، كما أوضحوا أن ماتم في الفترة الاخيرة من حركة المحافظين وغيرها دليل قوي على أن هناك عدالة في عملية توزيع المناصب، فليس هناك طريق للوساطة والمحسوبية بعد الآن بل هناك اجتهاد وتوفق.



فى البداية قال عاطف مخاليف عضو مجلس النواب، إن حركة المحافظين الاخيرة تعتبر بمثابة بشرى سارة لكل شاب مصري مجتهد، حيث أن هؤلاء الشباب اجتهدوا في عملهم ودراستهم من أجل الوصول إلى هذه المناصب القيادية في الدولة، معقبًا:" الوصول سهل ولكن عن طريق الاجتهاد".



وأضاف "مخاليف" لـ"صدى البلد"، أن ماتم في الفترة الاخيرة من حركة المحافظين وغيرها دليل قوي على أن هناك عدالة في عملية توزيع المناصب، فليس هناك طريق للوساطة والمحسوبية بعد الآن بل هناك اجتهاد وتوفق.



وتابع النائب قائلا:" محدش يقول انا مش هيجيلي الدور بقول لكل شاب مجتهد هتاخد حقك اجتهد هتلاقي نفسك في مكانتك".



وأشاد حسن السيد عضو مجلس النواب، بحركة المحافظين الأخيرة، مشيرًا إلى أنها ضمت مجموعة متميزة من الشباب القادر على تحمل المسؤولية ورفع شأن البلاد.



وقال "السيد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر تشهد حالة من التطور والتقدم في جميع المجالات فضلا عن كونها اصبحت تواكب تطور العصر بشكل كبير، مؤكدًا أن اختيار هذه الكوادر الشبابية لتحتل مناصب قيادية بالدولة خير دليل على صدق القيادة السياسية في برنامج الاصلاح الشامل.



وتابع النائب،:" ننظر من هذه الكوادر الشبابية مزيد من التطوير والتقدم وخدمة المواطن وتلبية احتياجاته في المقام الأول بالإضافة إلى تحسين المحليات بشكل عام في جميع المناطق".



وأشاد النائب محمد عبد الغني عضو مجلس النواب، بحركة المحافظين، مثمنا وجود نسبة كبيرة ومميزة من الشباب اللذين تم تعيينهم، مؤكدا ان الحكومة بدأت التفكير بشكل إيجابي تجاه الشباب لإبراز مواهبهم وطاقاتهم في تحسين الأداء الحكومي.



وأشار عبد الغني في تصريحات له إلى أن معايير الاستبعاد والاختيار غير واضحة رغم ذلك، سواء لدى المواطنين أو حتى النواب، والدليل على ذلك أنه تم الإبقاء على بعض المحافظين ممن توقع لهم الجميع الاستبعاد بسبب ضعف أدائهم، في حين أن هناك مرشحين آخرين معروف عنهم الأداء العام الجيد لم يحظوا بالفرصة ذاتها.



ووجه عبدالغني رسالة إلى نواب المحافظين، أن المحليات بها العديد من أوجه الفساد والقصور، وتشابك المصالح والتعقيدات القانونية، التي تؤدي إلى تعثر الأداء التنفيذي للحكومة، مما يؤدي لشعور عام لدى المواطنين بعدم الرضا، والمطلوب منهم التحلي بالجرأة وتوظيف التقينات الحديثة في حل المشكلات والتعامل معها، وعدم الاستسلام لتوجيهات الموظفين القدامى، اللذين لايريدون إلا بقاء العمل بشكل يخدم مصالحهم.



وأختتم عبدالغني بمطالبة الحكومة فتح الباب أمام الشباب في شغل المناصب العليا، على أن يكون ذلك متاحا لمختلف شباب مصر.



يأتى ذلك بعد أدى عدد من المحافظين ونوابهم الجدد، اليمين الدستورية، بواقع 39 محافظا ونائبا، منهم 60% من الشباب بواقع 25 شابا، و 7 يمثلون المرأة، 5 من شباب تنسيقية الأحزاب، و8 من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة.



وتأتى الحركة، فى إطار توجه الدولة نحو تمكين الشباب بالمناصب القيادية، بعد تأهيلهم بشكل مناسب يسمح لهم بتولى بعض المناصب القيادية، وليس مجرد شعارات بالتمكين، أو حتى تمكين غير مبنى على التأهيل.

