بـ سيجارة.. أحمد فهمى فى الطفولة.. شاهد

نشر الفنان احمد فهمى، صورة نادرة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها خلال مرحلة الطفولة، ممسكًا بسيجارة في يده.



وسخر احمد فهمى، من الصورة قائلًا: "بدأت بدرى اوى" ولاقت الصورة اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.



وكان آخر أعمال أحمد فهمى مسلسل "الواد سيد الشحات"، والذي شاركها فيه الفنانة هنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن وإخراج أحمد الجندى.



يذكر أن الفنان أحمد فهمى تعرض لهجوم كبير من إحدى الصحف الشهيرة خلال الأيام الماضية، وأثارت الواقعة جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وقام عدد كبير من الفنانين بدعم أحمد فهمى.