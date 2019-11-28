بالأسماء .. إصابة 15 عاملا في انقلاب سيارة ببني سويف

أصيب 15 عاملًا زراعيا، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بمركز سمسطا جنوب غربى بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.



تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من المقدم أحمد عاطف نائب مأمور مركز شرطة سمسطا يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي يستقلها 15 عاملًا زراعيا ووجه على الفور بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى.



وانتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة وتم نقل المصابين وهم :"أحمد عرفات تمام 14سنة مصاب بكدمات بالجبهة، نورا محمد عبد النبي 16سنة مصابة بجرح بالرأس واشتباه كسر بالحوض، آية ابراهيم محمد 15 سنة مصابة باشتباه كسر بالفخذ، نعمة إبراهيم خميس 14 سنة مصابة بكدمة بالفخذ الأيمن، قمر محروس نادي 15 سنة مصابة بكدمات بالفخذ الأيسر، سلمى أحمد عبد الحميد 16 سنة مصاب باشتباه ارتجاج، كريمة جمعة سيد 12 سنة مصابة بكدمات بالركبة اليسرى".



كما نقلت سيارات الإسعاف :" حنان جابر بكير 16 سنة مصابة بجروح قطعية بالوجه، طه زغلول عبد الله 28 سنة مصابة بسحجات متفرقة، محمد جابر محمد 17 سنة مصاب بكدمات وسحجات، شهد شعبان عبد العليم 17 سنة مصابة باشتباه كسر بالفقرات، حنان عاشور حسن 12 سنة مصابة بكدمات بالوجه والذراع ، عمرو حمادة أحمد 14 سنة مصابة بكدمات بالوجه، أيمن سعيد عبد النبي 12 سنة مصاب بكدمات وجروح بالرأس، بلال فوزي عبد المنعم 13 سنة مصاب بكدمات بالقدم اليسرى وجميعهم مقيمون بقرية هليه التابعة لمركز ببا".



تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.