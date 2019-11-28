بـ إطلالة محتشمة وأنيقة.. شيرين رضا تتألق بالأسود اللامع

نشرت الفنانة شيرين رضا، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة لها من مهرجان القاهرة السينمائى



وظهرت شيرين رضا، ببنطال طويل وواسع باللون الأسود ونسقت معة بلوزة أنيقة من الستان والشيفون وبتفصيلة غير أعتيادية تتناسب معها باللون الأسود الأنيق، وأرتدت جاكيت قصير وبأكمام طويلة باللون الأسود الذى يبرز عن أناقتها وجمالها.



وحملت شيرين رضا حقيبة يد صغيرة باللون الفضى الذى يبرز جمال إطلالتها البسيطة، وانتعلت حذاء بكعب عالى باللون الأسود المطرز باللون الفضى، وأختارت قرط بسيط باللون الأخضر اللامع لكى يعطى لمسة ناعمة ومختلفة لأطلالتها.



وحرصت شيرين رضا على ترك شعرها الذهبى القصير منسدلًا بين كتفيها ببطريقة ناعمة وأنيقة، واعتمدت فى الماكياج على الألوان الترابية الناعمة التى تبرز عن أنوثتها وجمالها مع احمر شفاة هادئ باللون البيج الفاتح



أكدت الفنانة شيرين رضا، على أنها لن تتواجد في دراما الماراثون الرمضاني القادم 2020.



وأضافت ، أنها ليس لديها أي مشاريع تقوم بقرائتها لدراما رمضان، ولكنها من الممكن أن تشارك في أعمال خارج الماراثون الرمضاني.



واختتمت حديثها قائلة: "القائمون على الصناعة يسعون إلى خلق مواسم درامية جديدة، وهو ما نشاهدها الآن علي شاشات التلفزيون، كما أنها حققت نجاحًا كبيرا لدى الجمهور لأن الجمهور يشاهد عمل أو اثنين بالكثير وهو ما يتيح له الحُكم على العمل بشكل جديد ويعطي العمل حقه لدى الجمهور بعيدًا عن زحمة دراما رمضان".