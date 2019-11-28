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رياضة

اخبار نادي الزمالك اليوم 28-11-2019.. طارق حامد يواصل التأهيل وصدمة لـ الأبيض قبل مواجهة مازيمبي

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 10:22 م
عمرو ابوبكر
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس 28 نوفمبر "2019"، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك والتي كان من أبرزها:-

- ميتشو يعقد مؤتمرا صحفيا عن مباراة الزمالك ومازيمبي في أبطال أفريقيا
يعقد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك مؤتمرا صحفيا في التاسعة صباح غدٍ الجمعة باستاد مازيمبي.

- بعد صفعة الكبار .. إنبي يكرر فوزه على الزمالك بدوري الناشئين
تلقي فريق الناشئين بنادى الزمالك مواليد 2004 الخسارة أمام إنبي بهدفين مقابل هدفًا، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم الخميس، بملاعب نادى الزمالك فى ميت عقبة، ضمن منافسات الجولة الـ 11 بدوري الناشئين..

- تاريخ سيئ لـ الزمالك قبل مواجهة مازيمبي بمجموعات أبطال إفريقيا
تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية إلى الكونغو عصر السبت المقبل من أجل متابعة مباراة مازيمبى والزمالك المقرر إقامتها فى إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا .

- طارق حامد يواصل التأهيل .. دوشان يقود تدريبات الزمالك بالكونغو
قاد دوشان المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تدريبات الاحماء للاعبين لمدة ربع ساعة خلال المران المقام حاليا في الكونغو.

- صدمة لـ الزمالك.. لماذا لم يخسر مازيمبي 50 مباراة على ملعبه آخر 9 سنوات؟
ملعب تي بي مازيمبي أو ملعب الموت كما يطلق عليه، هو ملعب لم يعرف عليه الضيوف طعم الانتصار، التعادل صعب، والفوز مستحيل.

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