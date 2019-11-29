سامسونج تنجح في تزويد موبايلات أبل 2020 بنظام Y-OCTA

كشفت وسائل الإعلان عن نجاح شركة سامسونج مع عملاق التكنولوجيا الأمريكي "آبل" باستخدام شركة ابل لنظام اللمس الخاص بأجهزة سامسونج "Y-OCTA OLED" في موديلات برو المقرر إطلاقها عام 2020.



وقال موقع "جي إس مارينا" إنه كان مقرر لأجهزة ابل من جيل العام الجاري 219، أن تحقق قفزة كبيرة، وهو ما لم يتحقق.



ولذلك، ذكرت التقارير الصحفية أن سامسونج سوف يكون لها حقوق صناعة شاشات خاصة بخاصية "Y-OCTA OLED"، لأجهزة ايفون التي تكون حجم شاشاتها 5.4، و6.7 إنش.



وتستخدم خاصية "Y-OCT" تكنولوجيا الاستشعار عن طريق اللمس، لذلك لا تتطلب طبقة منفصلة حساسة للمس، ما يجعل لوحة الشاشة أرق وأرخص في التصنيع (وجود طبقات أقل يمكن أن يقلل من وهج التمهيد).



ووفقا للتقارير فإن سامسونج هي الشركة الوحيدة التي يمكنها إنتاج مثل هذه اللوحات بكميات كبيرة على النطاق الذي تحتاجه ابل، وقد يكون العائد هو السبب في أن الصفقة لم تحدث في وقت قريب - تم شائعات أيضًا عن استخدام هواتف ابل 2018 لاستخدام Y-OCTA، ولكن قيل إن كوبرتينو تراجع بسبب عدم رضاه عن العائدات.