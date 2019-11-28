أخبار النادي الأهلي اليوم | بشرى لـ فايلر قبل مواجهة النجم | وسر غياب سعد سمير

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:انتظم رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق الجماعي مساء اليوم الخميس على ملعب رادس.حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الاهلي فوزا مهما على حساب نظيره فريق سبورتنج في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس.أكد أنيس بوجلبان لاعب الأهلي السابق، صعوبة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا.يحل الأهلى ضيفًا على النجم الساحلى غدًا، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، على أرضية ملعب "رادس" الأوليمبي.نشبت مشادة كلامية بين رضا عبدالعال المدير الفنى لفريق بلدية المحلة مع الجماهير بعد الفوز علي فريق الأولمبي بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري.تواجد سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم في مقر النادي بالجزيرة، ولم يشارك في مران اللاعبين الغائبين عن مباراة النجم الساحلي المقرر إقامتها غدا الجمعة على استاد رادس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وذلك بسبب تعرضه لنزلة برد شديدة.