ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار النادي الأهلي اليوم | بشرى لـ فايلر قبل مواجهة النجم | وسر غياب سعد سمير

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 10:30 م
محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:

خبر سعيد لـ فايلر مدرب الأهلي في تونس

انتظم رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق الجماعي مساء اليوم الخميس على ملعب رادس.

رجال يد الأهلي يفوز على سبورتنج في بطولة الدوري

حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الاهلي فوزا مهما على حساب نظيره فريق سبورتنج في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس.

نجم الأهلي السابق: مباراة النجم صعبة على المارد الأحمر

أكد أنيس بوجلبان لاعب الأهلي السابق، صعوبة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا.

كوليبالي يكشف لـ جاريدو نقاط ضعف الأهلي قبل لقاء النجم الساحلي بدوري الأبطال

يحل الأهلى ضيفًا على النجم الساحلى غدًا، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، على أرضية ملعب "رادس" الأوليمبي.

مشادة بين رضا عبدالعال وجماهير بلدية المحلة بسبب الأهلي

نشبت مشادة كلامية بين رضا عبدالعال المدير الفنى لفريق بلدية المحلة مع الجماهير بعد الفوز علي فريق الأولمبي بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري.

تعرف علي سر غياب سعد سمير عن مران الأهلي

تواجد سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم في مقر النادي بالجزيرة، ولم يشارك في مران اللاعبين الغائبين عن مباراة النجم الساحلي المقرر إقامتها غدا الجمعة على استاد رادس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وذلك بسبب تعرضه لنزلة برد شديدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فايلر يجتمع بمعاونيه ويخفف الحمل البدني لـ لاعبي الأهلي

جلسة خاصة بين فايلر وطبيب الاهلي.. تفاصيل

تشكيل الأهلي في ودية الاتصالات

بالأرقام.. فايلر ينجح في تحطيم أسطورة جوزيه

محاضرة فنية من فايلر للاعبي الأهلي قبل انطلاق المران المسائي في تونس

تقسيمة قوية للاعبي الأهلي في تونس

ترشيحاتنا

خبير: اتفاقية السراج وأردوغان بوابة لتمكين الإخوان في ليبيا

تعثر انتقال نجم الإسماعيلى لبيراميدز .. وأزمة بسبب الميركاتو الشتوى

خنزير بري يقتحم مطعما شهيرا للوجبات السريعة ويروع الزبائن.. فيديو

فايلر: الأهلي جاهز لمواجهة النجم الساحلي.. غدا

مصطفى بكري: وزيرة الاستثمار مش عارفة تقرأ.. فيديو

رئيس شركة النصر للكيماويات: لا استيراد للأسمدة الفوسفاتية بعد إنشاء مجمع السخنة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة أحبطت توقعات بريليانس.. وأخرى حققت مبيعات ضخمة.. تعرف عليهما

سيارة بريليانس V7 من الداخل كما لم ترها من قبل.. بمحرك BMW.. صور

وكيل بريليانس يكشف عن سيارة مجمعة محليًا بالكامل في 2020.. وتصدير للخارج.. شاهد