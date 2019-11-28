مستثمرون: خفض سعر توريد الغاز للمصانع ضرورة لدعم التنمية.. وإعادة النظر في مديونيات المصانع بسبب فواتير استهلاك الطاقة

بعد تراجعه عالميا.. خبير:

خفض سعر توريد الغاز للمصانع ضرورة لدعم التنمية

مازالت الأغلى .. مستثمرى بدر تطالب بخفض أسعار توريد الغاز للمصانع

مستثمري أكتوبر: