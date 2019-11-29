احذر.. كوارث صحية تسببها الوجبات السريعة للأم والطفل في فترة الحمل

تعد فترة الحمل من أهم الفترات فى حياة كل امرأة، ولكنها تختلف من امرأة لأخرى من حيث درجة التعب والإرهاق والتغذية، والبعض منهم لا يدرك أنه لا يهتم بصحة فقط وأنما بصحة الطفل أيضًا، ولذلك يجب أن يهتممن بتناول الأطعمة الصحية والبعد عن الوجبات السريعة، وقد قدم موقع "power of positivity" أضرار تناول الوجبات السريعة على الحوامل وهى:



- تحتوى على كميات عالية من الملح

الكثير من الملح المتواجد فى هذه الأطعمة يجعل النساء يحتفظن بالماء فى أجسامهن مما يؤدي إلى الانتفاخ وارتفاع ضغط الدم، وعدم القدرة على التنفس بشكل جيد.



- الوجبات السريعة تحتوي على كميات عالية من السكر والمواد الكيميائية والدهون غير الصحية

تحتوى هذه الأطعمة على الكثير من السكريات والدهون الضارة بالطفل أكثر من الأم، وذلك لأنها تعمل على زيادة نسبة الكوليسترول فى الدم بصورة كبيرة مما يؤثر على صحة الجنين بشكل خطير.



- السمنة

يؤدي تناول هذه الأطعمة إلى زيادة الوزن بشكل كبير مما يسبب مرض السكري، كما يصعب على المرأة أيضًا التخلص من هذا الوزن بعد الولادة بسبب اكتسابها كميات عالية من الدهون والسعرات الحرارية مما يسبب مشاكل صحية طويلة الأجل.



- الحساسية والربو

أكدت بعض الدراسات أن النساء اللائي تناولن كميات كبيرة من السكريات الموجودة في الوجبات السريعة كان لديهن أطفال أصبن بالربو والحساسية ، ويمكن أن يهدد كل من الربو والحساسية الحياة وقد يؤثران على الطفل طوال حياته.