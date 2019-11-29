قرار رسمي من وزير التعليم بشأن ضوابط طلبات إعارات المعلمين

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا وزاريا رقم 308 لسنة 2019 ، نص على أنه يتعين للبت في طلبات المعلمين للإعارة للعمل بالداخل والخارج أو طلب الحصول على الإجازات الخاصة بدون أجر بغرض العمل سواء بالداخل أو الخارج أن ترفق المديريات التعليمية بالطلب بيانا إلكترونيا بالعجز والزيادة في مادة التخصص لمقدم الطلب من خلال برنامج الإدارة المدرسية على البوابة الإلكترونية المعتمدة، وبيانا تفصيليا موضحا به الإجازات والتقارير السرية الخاصة به، على أن يكون ذلك كله مشفوعا برأي المديرية في الطلب.



ويتم إحالة أوراق مقدمي الطلبات إلى الاكاديمية المهنية للمعلمين لإلحاقهم بدورة من الأكاديمية المهنية للمعلمين للتأكد من صلاحيتهم لتمثيل الوزارة بالجهات المعارين إليها أو الراغبين بالعمل لديها، والوقوف على المستوى العلمي لهم في مادة التخصص.



ويصدر بتحديد قواعدها وشروطها والمقابل المادر لها قرار من مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين.



ويسري ذلك أيضا على طلبات تجديد الإعارة المقدمة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.



وترسل كافة الطلبات مشفوعة برأي لمديريات والأكاديمية المهنية للمعلمين بالنسبة لمن التحقوا بالدورة المشار إليها في المادة السابقة للعرض على لجنة شئون المعلمين برئاسة السيد الدكتور نائب الوزير لشئون المعلمين للنظر.



على أن يصدر قرارا من الدكتور نائب الوزير لشئون المعلمين بما انتهى إليه قرار اللجنة للمديرية أو للجهة التابع لها مقدم الطلب.