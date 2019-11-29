نائب محافظ جنوب سيناء: إن شاء الله أكون قد المسئولية.. فيديو

قال إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، إنه هناك مقترحات نسعى إلى تنفيذها في كافة المحاور سواء في مجال الصناعة او الإسكان.



وأضافت إيناس سمير في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" نقوم بدراسة الإمكانيات المتاحة ووضع خطة عمل داخل المحافظة ويجب حوادث تكامل بين الموارد والمتاح من أجل تحقيق التنمية والتطوير في مختلف القطاعات".



وتابعت إيناس سمير:" إن شاء الله أكون قد المسؤولية، وتلقينا تدريبات مكثفة في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب وأجرينا مقابلات مع الرئيس السيسي والمسؤولين".



ولفت إيناس سمير:" تلك اللقاءات تزيل رهبة التواجد في أي منصب تنفيذي وترفع الحرج من التعبير عن الرأي، والبرنامج يؤهلنا أكاديميا ونحصل على خبرات كثيرة".

