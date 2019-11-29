البيطريين: تشديد العقوبات على مزاولة المهنة لتصل إلى 50 ألف جنيه غرامة.. وتعديلات القانون تلبى سلامة الغذاء وتحل مشاكل المهنة.. والانتهاء من المسودة بعد شهر

"البيطريين": تشديد العقوبات على مزاولة المهنة لتصل إلى 50 ألف جنيه غرامة

وكيل البيطريين: تعديلات القانون تلبى سلامة الغذاء وتحل مشاكل المهنة

البيطريين 65 عاما دون تغيير بقانون مزاولة المهنة



تنتهي نقابة الاطباء البيطريين، من مسودة تعديلات قانون رقم 416 لسنة 1954، بشأن مزاولة مهنة الطب البيطرى، خلال شهر، بعد 65 عاما دون تغيير بالقانون.



قال الدكتور البدرى ضيف، عضو مجلس النواب، وكيل نقابة الأطباء البيطريين، إنه من المتوقع أن تنتهى النقابة من مسودة تعديلات قانون رقم 416 لسنة 1954، بشأن مزاولة مهنة الطب البيطرى، خلال شهر، فى ظل التغيرات السريعة والمتلاحقة فى السنوات السابقة التى شهدتها المهنة.



وأشار وكيل نقابة الأطباء البيطريين إلى أنه تم الاطلاع على مشروع مزاولة المهنة الأمريكى، وبعض الدول العربية.



وأوضح الدكتور البدرى ضيف، أن القانون كان يضم 16 مادة قديمة، تم استحداث حوالى 20 مادة جديدة عليه، لتتواكب التعديلات مع قانون هيئة سلامة الغذاء، وتغطية كافة مشاكل المهنة، بداية من العاملين دون ترخيص، وفتح عيادات دون ترخيص، ودخلاء المهنة.



ولفت وكيل البيطريين، إلى أنه فى السابق كانت مهنة الطب البيطرى تقتصر على مزاولة المهنة على الحيوانات، أو السلخانات فقط.

و حاليا أصبح هناك معلبات، سلخانات خاصة، عيادات خاصة، ومستشفيات متعددة الأنواع، وأدوية، وجميعها مجالات جديدة للأطباء البيطريين، لم يتطرق لها القانون قديما.



قال الدكتور محمد شفيق الهادي، أمين عام اللجان النوعية بنقابة البيطريين، المسئول عن إعداد تعديلات القانون، إن النقابة حريصة على تحديث البنية التشريعية الخاصة بها، حيث بدأت بقانون الصحة البيطرية، وتعديل الباب الثانى فى قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والذى تم تقديمه لوزارة الزراعة.



وأكد الهادي، انه بعد ذلك تبعه قانون الكادر، والذى أعدته الدكتورة نبيلة البطراوى عضو المجلس، وتم توجيهه لمجلس النواب أيضا من خلال وكيل النقابة، ثم قانون حقوق الحيوان والذى أعده الدكتور نبيل مسك عضو المجلس السابق، وانتهى القانون وتم إدخاله لمجلس النواب أيضا، ووصلنا للقانون الرابع، وهو قانون مزاولة المهنة.



وأشار شفيق، إلى أن القانون كان يحتاج إلى ما يؤمن عمل الطبيب البيطرى، ويساعده فى تقديم رسالته بشكل جيد، وضبط سلوكه المهنى، لخدمة المجتمع، موضحا أن أهم القضايا التى تم التطرق لها المواد المستحدثة، هى: صور ممارسة المهنة، حيث كانت تقتصر فى السابق على الحاصل على ترخيص المزاولة من وزارة الصحة، إلا أن التعديلات طرحت أعمال وممارسات الطبيب البيطرى لمساعدته فى توصيفه الوظيفى، وحددت آليات الالتحاق بالمهنة، وحظرت إنشاء كيانات مهنية تتعلق بشئون المهنة إلا بموافقة النقابة، وتنظيم الإعلام البيطرى، والأمراض التى تصيب الأطباء البيطريين.



وأشار عضو المجلس، إلي انه تم وضع مقتضيات مزاولة مهنة الطب البيطرى، وضرورة وجود جدول استرشادى للأجور وأسعار الخدمات البيطرية، للحفاظ على المهنة، والتشديد على وجود روشتة بيطرية، يلتزم بها الأطباء البيطريون.



وأضاف الهادي، انه تم تشديد العقوبات على من يزاول مهنة الطب البيطرى لتصل إلى 50 ألف جنيه، وحبس 3 سنوات، مشيرا إلى أن القانون بعد التعديل سيمنح الفرصة للنقابة ووزراة الصحة لاستكماله من خلال اللوائح الداخلية، لإطالة عمر القانون بدلا من تعديله كل فترة.



واوضح أمين عام اللجان النوعية، المسئول عن إعداد تعديلات القانون، إن القانون 416 لسنة 54 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطرى، لم يشهد أى تعديلات على نصوصه منذ إقراره.



وأضاف شفيق، أن قانون مزاولة المهنة أصبح لا يتناسب مع تطورها، ولا يتلاءم مع متطلبات الأطباء البيطريين وحقوقهم فى الوقت الحالى.



