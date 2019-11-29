فقرات راقصة لفرقة مانيبوري الهندية على مسرح قصر ثقافة المنصورة





فيما شهد الحفل فقرات فنية لفرقة مانيبوري الهندية ، حيث قدمت عدة رقصات منها الرقصة الاولي" lai Haraoba” تعبر عن خصوبة الأرض، والرقصة الثانية "Yenning-tha” تعبر عن الربيع، والرقصة الثالثه"Kadoda/mao Dance” تعبر عن الحصاد ،واختتمت الرقصات برقصة ايقاع علي الطبلة.



وفي نهاية الحفل تم توزيع الجوائز علي الطلاب الفائزين فمن الفائزين للمرحلة الابتدائية هم " ندي أحمدالسعيد، زينب شريف محمد،عبد الرحمن وليد جابر،لوحين أحمد محمد،محمد شريف مدحت" والفائزين بالمرحلة الابتدائية هم " ميان عصام محمد، زهراء عاطف موسي، جني عادل فتحي، لينا عمرو فاروق، حبيبه محمد رضا"والفائزين بالمرحلة الثانوية هم " مايا ماجد محمد، نورين احمد حمدي، أميره جمال محمد، مريم موفق كمال، محمد هشام السيد".

شهد مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة الاحتفال بمسابقة في الرسم بعنوان "لمحات من الهند في دورتها ال٢٥ " والتي أقامها المركز الثقافي الهندي بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، والتي أقيمت بمدرسة دار ابن لقمان بين ٦٠٠ طالب.وأسفرت عن فوز ١٥ طالبا بمراحل التعليم المختلفة.وبدأ الحفل بكلمة مدير عام ثقافة الدقهلية مرحبا بالحضور من قيادات التربيه والتعليم والمركز الثقافي الهندي ،واعرب عن سعادته بوجود هذه المؤسسه العريقه وتعاونها لتبادل الثقافات والتي تسفر عن اكتشاف مواهب مختلفه، وهذا تأكيدا من ثقافة الدقهلية بدورها في تنمية المواهب من التعليم ماقبل الجامعي .وأضاف الدكتور لياقت علي مدير المركز الثقافي الهندي أن هذه المسابقة هذا العام بدورتها ٢٥ وكان عدد المتسابقين ٦٠٠ أما الدورات السابقة كان لا يزيد عدد المتسابقين عن ٢٠٠ طالب ، وذلك يؤكد علي تقوية وتعزيز العلاقة القوية الحضارية بين الشعبين مصر والهند مهنئا جميع المشاركين من الفائزين وغير الفائزين ، متمنيا مزيدا من الطلاب للمشاركة في السنوات القادمة.