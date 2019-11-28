اهم الاخبار : مصرع وإصابة 11 تلميذا بالإسكندرية.. زيارة قطرية سرية لـ السعودية.. الفيفا يحظر عضو الكاف

نشر موقع صدى البلد الاخباري، على مدار الساعات الماضية اليوم الخميس 28 /11 /2019 ، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
قطع العلاقات مع الإخوان.. وزير خارجية قطر يزور السعودية سرا لإنهاء المقاطعة العربية
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، عن إجراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، زيارة سرية إلى السعودية في محاولة لإنهاء المقاطعة العربية على بلاده " اقرأ المزيد ".
لجرائمه بحق المسلمين | فيفا يحظر عضو اللجنة التنفيذية بـ الكاف 7 سنوات
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حظر تولي مسئول كرة قدم أفريقي بارز أي مناصب بسبب اتهامه بارتكاب جرائم حرب في محاكمة لاهاي "اقرأ المزيد ".
مصرع وإصابة 11 تلميذا في حادث تصادم أتوبيس مدارس وسيارة بالإسكندرية
لقى 3 تلاميذ مصرعهم وأصيب 8 آخرين، مساء اليوم الخميس، إثر حادث تصادم مروع بين أتوبيس مدرسة خاصة وسيارة ملاكي بطريق "الإسكندرية- القاهرة" الصحراوي "اقرأ المزيد ".
لأول مرة.. مصر وبريطانيا تنفذان تدريبا مشتركا فى مكافحة الإرهاب
نفذت عناصر من قوات الصاعقة المصرية وعناصر من القوات المسلحة البريطانية التدريب المصري البريطانى المشترك فى مجال مكافحة الإرهاب والذى نفذ لأول مرة بين البلدين بميادين التدريب القتالى لقوات الصاعقة "اقرأ المزيد ".
أنقذوا حياتي .. أول رد فعل من نيللي كريم بعد خضوعها لعملية جراحية
نشرت الفنانة نيللى كريم عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام " ، صورا لها مع عدد من الاطباء فى الولايات المتحدة الأمريكية ، بالإضافة الى صور أخرى من داخل غرفتها فى المستشفى " اقرأ المزيد ".
تاريخ سيئ لـ الزمالك قبل مواجهة مازيمبي بمجموعات أبطال إفريقيا
تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية إلى الكونغو عصر السبت المقبل من أجل متابعة مباراة مازيمبى والزمالك المقرر إقامتها فى إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا" اقرأ المزيد ".
وزير الخارجية: اتفاق أردوغان والسراج غير قانوني
أجرى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية اليونان "نيكوس دندياس" ووزير خارجية قبرص "نيكوس خريستودوليدس"، حيث تداول مع كل منهما الإعلان عن توقيع الجانب التركي مذكرتيّ تفاهم مع "فايز السراج" رئيس مجلس الوزراء الليبي في مجاليّ التعاون الأمني والمناطق البحرية " اقرأ المزيد ".
ليفربول يواجه خطر الطرد من دوري أبطال أوروبا
بات فريق ليفربول في موقف لا يحسد عليه، بعد التعادل في أمام نابولي الإيطالي، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أوروبا " اقرأ المزيد ".
مشروع قانون لمعاقبة من يزوج ابنته القاصر
كشف النائب السيد حجازى ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان عن أنه تقدم بتعديل على قانون الإجراءات الجنائية ، بهدف الحد من زيادة نسبة الطلاق التى انتشرت خلال الفترة الأخيرة فى المجتمع المصرى" اقرأ المزيد".
قطع العلاقات مع الإخوان.. وزير خارجية قطر يزور السعودية سرا لإنهاء المقاطعة العربية
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، عن إجراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، زيارة سرية إلى السعودية في محاولة لإنهاء المقاطعة العربية على بلاده " اقرأ المزيد ".
لجرائمه بحق المسلمين | فيفا يحظر عضو اللجنة التنفيذية بـ الكاف 7 سنوات
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حظر تولي مسئول كرة قدم أفريقي بارز أي مناصب بسبب اتهامه بارتكاب جرائم حرب في محاكمة لاهاي "اقرأ المزيد ".
مصرع وإصابة 11 تلميذا في حادث تصادم أتوبيس مدارس وسيارة بالإسكندرية
لقى 3 تلاميذ مصرعهم وأصيب 8 آخرين، مساء اليوم الخميس، إثر حادث تصادم مروع بين أتوبيس مدرسة خاصة وسيارة ملاكي بطريق "الإسكندرية- القاهرة" الصحراوي "اقرأ المزيد ".
لأول مرة.. مصر وبريطانيا تنفذان تدريبا مشتركا فى مكافحة الإرهاب
نفذت عناصر من قوات الصاعقة المصرية وعناصر من القوات المسلحة البريطانية التدريب المصري البريطانى المشترك فى مجال مكافحة الإرهاب والذى نفذ لأول مرة بين البلدين بميادين التدريب القتالى لقوات الصاعقة "اقرأ المزيد ".
أنقذوا حياتي .. أول رد فعل من نيللي كريم بعد خضوعها لعملية جراحية
نشرت الفنانة نيللى كريم عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام " ، صورا لها مع عدد من الاطباء فى الولايات المتحدة الأمريكية ، بالإضافة الى صور أخرى من داخل غرفتها فى المستشفى " اقرأ المزيد ".
تاريخ سيئ لـ الزمالك قبل مواجهة مازيمبي بمجموعات أبطال إفريقيا
تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية إلى الكونغو عصر السبت المقبل من أجل متابعة مباراة مازيمبى والزمالك المقرر إقامتها فى إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا" اقرأ المزيد ".
وزير الخارجية: اتفاق أردوغان والسراج غير قانوني
أجرى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية اليونان "نيكوس دندياس" ووزير خارجية قبرص "نيكوس خريستودوليدس"، حيث تداول مع كل منهما الإعلان عن توقيع الجانب التركي مذكرتيّ تفاهم مع "فايز السراج" رئيس مجلس الوزراء الليبي في مجاليّ التعاون الأمني والمناطق البحرية " اقرأ المزيد ".
ليفربول يواجه خطر الطرد من دوري أبطال أوروبا
بات فريق ليفربول في موقف لا يحسد عليه، بعد التعادل في أمام نابولي الإيطالي، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أوروبا " اقرأ المزيد ".
مشروع قانون لمعاقبة من يزوج ابنته القاصر
كشف النائب السيد حجازى ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان عن أنه تقدم بتعديل على قانون الإجراءات الجنائية ، بهدف الحد من زيادة نسبة الطلاق التى انتشرت خلال الفترة الأخيرة فى المجتمع المصرى" اقرأ المزيد".