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توك شو

مطرب يا ملطشة القلوب: لحنت لنانسي عجرم وحميد الشاعري

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 01:41 ص
مصطفى شوقي
مصطفى شوقي
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عبد الخالق صلاح
قال المطرب والملحن مصطفى شوقي، أنه لحن لمطربين كبار منهم نانسي عجرم، وحميد الشاعري، وأحمد جمال، موضحا أنه لن يترك التلحين لمجرد نجاح أغنية ملطشة القلوب.

وأوضح خلال برنامج «معكم»، مع الإعلامية «منى الشاذلي»، المذاع على فضائية « سي بي سي»، أنه مطرب معتمد من الإذاعة والتلفزيون منذ عام 1999، مؤكدا أنه عندما قدم بشكل احترافي نحج في 2019 وأصبحت اغنية من أكثر الاغاني رواجا الآن.

وأشار شوقي أنه بدأ حياته مطرب كباقي الملحنين الموجودين في السوق المصري، قائلا: «كل الملحنين المصريين كان نفسهم يبقوا مطربيين بس الظروف مخدمتهمش».

ثم تحدث شوقي عن كوابيس اغنية وحشتوني ووحشتم عينيا؛ وكيف تم استخراج مطلع الأغنية من مكالمة هاتفية بين المنتج نصر محروس وأسرته التي كانت مسافرة.
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