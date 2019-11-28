مؤمن زكريا يرد على شائعة استغناء الأهلي عنه بهذه الطريقة

نشر مؤمن زكريا نجم نادى الاهلى صورة له على "انستجرام" من تدريبات اللاعبين الغائبين عن مباراة النجم على ملعب التتش، في إطار خطة تجهيز جميع اللاعبين لمرحلة ما بعد العودة من تونس.



وظهر مؤمن زكريا في الصورة، رفقة حسين السيد نجم الفريق وطارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي، ونالت الصورة اعجاب متابعيه.



وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين الغائبين عن مباراة النجم الساحلي والمتواجدين في مصر، راحة غدا الجمعة من التدريبات على أن يستأنفوا مرانهم ظهر السبت المقبل.



ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مباراة النجم الساحلي مساء غد على استاد رادس في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



يذكر أن مؤمن زكريا يعاني من التهاب حاد في الأعصاب، أدى إلى ابتعاده عن الملاعب، منذ شهر يناير الماضي.