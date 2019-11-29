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خبير عن اتفاق أردوغان والسراج: عمل من أعمال المافيا والإجرام.. فيديو

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 05:06 ص
اردوغان
اردوغان
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هاني حسين
قال عبد الستار حتيتة الخبير في الشؤون الليبية، تعليقا على اتفاق تركيا مع فايز السراج في مجال التعاون الأمني والمناطق البحرية، أنه عمل من أعمال المافيا والإجرام ومن قام بتوقيع مذكرة التفاهم لا يملك أي صلاحية للتعبير عن الليبيين.

وأضاف عبد الستار حتيتة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق لم تحصل على تصديق من مجلس النواب المنتخب في ليبيا كي توقع على اي مذكرة تفاهم".

وتابع عبد الستار حتيتة:" كي تبدأ حكومة الوفاق في التعامل مع الدول الأخرى والشعب الليبي يجب أن تحصل على تصديق من مجلس النواب وهذا أمر لم يحدث".

ولفت عبد الستار حتيتة:" يقع اللوم على حكومة الوفاق وفايز السراج ويقع بشكل أكبر على أردوغان الذي تجاوز الخطوط والأعراف الدولية وقام بتوقيع مذكرة تفاهم مع حكومة ليست مصدق عليها من الشعب الليبي".

وأكمل عبد الستار حتيتة:" هناك تورط تركي في دعم الإرهابيين والمليشيات في منطقة الشرق الأوسط وفي سوريا والعراق وليبيا،و الأتراك قاموا بالتأمر ضد الشعب الليبي بداية من عام 2018".
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