حفل الترفيه للهلال.. تركي آل الشيخ يكرم رموز زعيم أبطال آسيا | صور

كرم رئيس الهيئة العامة الترفيه بالمملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الخميس، عددا كبيرا من رموز نادي الهلال في الحفل الذي اقيم احتفالا بتتويج الهلال ببطولة أندية اسيا



واستقبل تركي آل الشيخ كلًا من الأمير الوليد بن طلال، والأمير خالد بن محمد، والأمير عبدالله بن مساعد، والأمير عبدالرحمن بن مساعد، والأمير سعود بن تركي، والأمير أحمد بن سلطان.



كما استقبل من رموز زعيم أبطال آسيا كلًا من فواز المسعد، سامي الجابر، نواف التمياط، يوسف الثنيان، محمد الدعيع، ياسر القحطاني، جاسم الهويدي، ويلهامسون، رئيس النادي فهد بن نافل، طارق التائب، وقائد الفريق محمد الشلهوب.



وقال تركي آل الشيخ: «هؤلاء هم رجال الهلال على قلب رجل واحد نشكر كل من لم تسمح له ظروفه للحضور ونتمنى التوفيق للجميع»، مضيفا «أن هذا الإنجاز لا يُنسب فقط لعهد إدارة فهد بن نافل ولكنه بناء أجيال وأجيال».



وتابع رئيس هيئة الترفيه قائلا: «الجيل اللي تشوفوه الآن جيل بدأه في الناشئين الأمير سعود بن تركي وجيل الأمير عبدالله بن مساعد وأشرف عليه الأمير عبدالرحمن بن مساعد، كلهم صنعوا هذا الإنجاز».



وأضاف «آل الشيخ» قائلًا: فهد رئيس النادي ورائه رجل بقامة صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال، وكل هذا لم يكن يتم لولا دعم سمو الأمير ولي العهد محمد بن سلمان“، مقدمًا الدرع لرئيس نادي الهلال السعودي فهد بن نافل».



وقال رئيس نادي الهلال في الحفل الذي صنف على انه الأضخم للاحتفاء بتكريم زعيم اسيا: «شكرًا لكم جزيلًا لقيادتنا الرشيدة، شكرًا سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، شكرًا سيدي ولي العهد محمد بن سلمان قائد رؤية 2030»



وأضاف: «أشكر المستشار تركي آل الشيخ على هذا الاحتفال الذي أقيم في فترة وجيزة، وأشكر وعده لنا بمكافأة اللاعبين أشكره لدعم الفريق وصلتنا المكافأة»



وتابع: «وفي هذه المناسبة، أشكر رجال الهلال، وعلى رأسهم الأمير الوليد بن طلال على دعم الفريق، كما أشكر إخواني اللاعبين والرؤساء السابقين».

