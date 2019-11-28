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اقتصاد

البورصة تخسر 22.6 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 11:59 م
صدى البلد
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محمد صبيح
منيت البورصة المصرية خلال تعاملات الشهر الجاري بخسائر بلغت نحو 6ر22 مليار جنيه ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 1ر705 مليار جنيه، مقابل 7ر727 جنيه خلال الشهر السابق له بانخفاض بلغ نسبته 1ر3%.

وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 87ر4 في المائة ليسجل مستوى 46ر13849 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنحو 11ر1 فى المائة ليبلغ مستوى 26ر533 نقطة شملت الانخفاضات مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو 43ر2 في المائة ليبلغ مستوى 1402 نقطة.
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