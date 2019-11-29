38 مليار جنيه قيمة تداول البورصة خلال نوفمبر

أشار التقرير الشهري للبورصة المصرية إلى انخفاض قيم التداول خلال الشهر الحالي لتبلغ 38 مليار جنيه من خلال تداول 705ر2مليار ورقة منفذة على 367 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 2ر44 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 549ر5 مليار ورقة منفذة على 471 ألف عملية خلال الشهر الماضي.



وأوضح أن الأسهم استحوذت على 23ر39 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 77ر60% خلال الشهر، وأن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 5ر66% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 3ر26 والعرب على 2ر7% وذلك بعد استبعاد الصفقات.



ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 4ر284 مليون جنيه بينما سجل المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 9ر324 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.



يذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذ على 67 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات بينما استحوذ الأجانب على 2ر24% وسجل العرب 8ر8% وسجل الأجانب صافي بيع قدره 263ر2 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع بلغ 5ر845 مليون جنيه على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.