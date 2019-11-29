أخبار الرياضة.. كوليبالي يكشف لـ جاريدو نقاط ضعف الأهلي.. ليفربول يواجه خطر الطرد من دوري أبطال أوروبا

نشر "صدى البلد" على مدار اليوم مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية، والتي جاءت كالتالي:- يحل الأهلى ضيفًا على النجم الساحلى غدًا، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، على أرضية ملعب "رادس" الأوليمبي.- نشبت مشادة كلامية بين رضا عبدالعال المدير الفنى لفريق بلدية المحلة مع الجماهير بعد الفوز علي فريق الأولمبي بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري.- بات فريق ليفربول في موقف لا يحسد عليه، بعد التعادل أمام نابولي الإيطالي، أمس، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أوروبا.- حرص عامر عامر حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، على التعليق على تعادل فريقه مع طلائع الجيش في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.- أعلن نادى النجم الساحلي التونسي رسميًا، الخميس، قيد الثنائى وجدي كشريدة وأنيس سلتو فى القائمة الأفريقية قبل مواجهة الأهلى "الجمعة " بملعب رادس فى إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.