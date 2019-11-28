فنان العرب محمد عبده مفاجأة حفل الترفيه للهلال | صور

ظهر فنان العرب محمد عبده، المعروف بتشجيعه للنادي الأهلي السعودي، في حفل الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية للاحتفال بتتويج نادي الهلال بطلا لأندية آسيا.



الفنان محمد عبده كان مفاجأة حفل الترفيه للهلال، فهو معروف عنه تشجيعه للنادي الاهلي السعودي؛ لكنه حضر الاحتفالية تعانق رقبته كوفية الهلال.



وفي كلمته في حفل الترفيه للهلال، قال محمد عبده فنان العرب: «هالليلة كلنا هلاليين»، ثم أدى أغنيته الشهيرة «خضر الفنايل».



كما شهدت الاحتفالية وجود نجوم الغناء في السعودية منهم ماجد المهندس وراشد الفارس وحسين الجسمي ورابح صقر.



وقدم رموز الغناء في الخليج والمملكة العديد من الأغاني التي تفاعل معها جمهور حفل الترفيه للهلال في احتفالية رفع فيها جميع السعوديين شعار كلنا هلاليين.



وتوج نادي الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا بعد فوزه على أوراوا الياباني بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين الأحد الماضي، على ملعب «سايتاما» في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.



وأحرز اللاعب سالم الدوسري وجوميز للهلال هدفي المباراة ما منحه التأهل لبطولة كأس العالم للأندية، المقرر تنظيمها في قطر الشهر المقبل.



