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اقتصاد

تنظيم ملتقى لتوظيف 6000 شاب في إمبابة.. السبت المقبل

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 06:01 ص
وظائف
وظائف
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علياء فوزي
تستعد جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، برئاسة الدكتور محمد خميس شعبان، تنظيم ملتقى توظيفى للشباب السبت المقبل الموافق 30 نوفمبر المقبل بنادى ياسمينا بمنطقة إمبابة، لتوفير 6 آلاف فرصة عمل للشباب، تحت رعاية المبادرة القومية للتوظيف وغرفة التعاون الألمانى.

أكد ريمون عطالله عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التشغيل بالجمعية، أن الملتقى التوظيفى سيوفر فرص عمل حقيقية بجميع المزايا التى تؤمن مستقبل الشباب الراغبين فى العمل من الجنسين الحاصلين على شهادات مؤهلات عليا ودبلوم الثانوية الفنية أو أقل، للعمل بالمناطق الصناعية بأكتوبر.

وأوضح أن مكتب التوظيف التابعة للجمعية أعد حصرا مفصلا بكل احتياجات مصانع اكتوبر من العمالة لتوفيرها، وتتراوح الواتب بين 1600 جنيه وحتى 3000 جنيه، علاوة على حوافز الإنتاج، وأتوبيسات لنقل العمالة وسكن للمغتربين، بالإضافة إلى تأمين صحى واجتماعى.

وعلى الشباب الراغبين بالملتقى إحضار أوراق توضح موقفهم من التجنيد، وشهادة المؤهل أو محو الأمية، وبعدها يملأون استمارة طلب توظيف ثم عقد مقابلات خلال الملتقى، للتوظيف المباشر.

وتابع عطا الله "هناك فجوة كبيرة بين فرص التوظيف المتاحة بالمصانع وعدد الشباب المؤهلين للعمل، وهو ما جعل عدد كبير من المصانع تقبل توظيف الشباب الذين لا يمتلكون خبرات عمل سابقة من أجل التغلب على أزمة ندرة العمالة الفنية الماهرة".
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