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حوادث

تجديد حبس شخص لاتهامه بسرقة الشقق بمنطقة 15 مايو

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 06:01 ص
تجديد حبس شخص لاتهامه
تجديد حبس شخص لاتهامه
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اسلام مقلد
جدد قاضي المعارضات حبس شخص15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بسرقة الشقق بمنطقة قسم شرطة 15 مايو.

وكان تبلغ لقسم شرطة 15 مايو من ربة منزل باكتشافها سرقة ( خاتم ذهب، مبلغ مالي 1000 جنيه، هاتف محمول ) من داخل الشقة سكنها ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص ذوي السوابق المفرج عنهم حديثًا والمشهور عنهم ارتكاب مثل تلك الوقائع، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل تم ضبطه وبحوزته مجموعة من المفاتيح المصطنعة.

واعترف المتهم أمام العقيد شريف فيصل مفتش المباحث بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه.

وأقر المتهم بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع"، واعترف بارتكاب واقعة سرقة ( سلسلة ذهبية شاشة LCD ، خلاط ، مكواة ، جهاز سشوار ) من داخل مسكن فى مجاورة 3 ـ دائرة القسم ( غير متواجد ـ يعمل بدولة الكويت ) بذات الأسلوب.

تم بإرشاده ضبط شاشة LCD المستولى عليها بمسكنه، وأقر بتصرفه بالبيع في باقي المسروقات لأحد الأشخاص "لا يمكنه الإرشاد عنه" بمنطقة الصف / جيزة نظير شراء كمية من مسحوق الهيروين المخدر بقصد التعاطي.

وأمكن التوصل إلى والد زوجة المجني عليه بالمعاش والذي تعرف علي المضبوطات، واتهمه بالسرقة وقرر بعدم قيامه بتحرير محضر بواقعة السرقة لتواجد نجلته وزوجها خارج البلاد.
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