لكل اسم حكاية.. البيت الكنزي بأسوان تحفة هندسية معمارية .. صور

تواصل"صدى البلد" سلسلة حلقات "لكل اسم حكاية"، ونلقى الضوء على إحدى المزارات الجمالية بمحافظة أسوان عاصمة الشباب الأفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء وهى البيت الكنزى بمركز دراو .



ونجد أن البيت الكنزى يعتبر تحفة هندسية معمارية من إستخدام النخيل فى المعمار حيث كان قد قام بإنشاءه الفنان محمد عيد والذي استخدم فيه مشتقات النخيل التى تشمل الجريد، والجرباح، والخوص، والنوى، والليف، والكرناف، والسباطة ، بالإضافة إلى بعض العناصر الموجودة فى البيئة كثمار الدوم .



ويقع البيت الكنزى على مساحة 600 م2 حيث يستخدم مشتقات النخيل التي تشمل " الجريد، والجرباح، والخوص، والنوى، والليف، والكرناف، والسباطة " ، بالإضافة إلى بعض العناصر الموجودة في البيئة كثمار الدوم وقطع الزلط .



والبيت الكنزى يضم 4 أقسام الأول وهو ثابت يتكون من الجريد الخالص المثبت بإتقان على الهيكل الحديدى الخارجى للمنزل والسقف بواسطة الجدل ، والثاني يشتمل على الجريد وثمار الدوم معًا ويثبت فى فواصل الغرف وحوائطها الداخلية وحول النوافذ بحيث يكون متحركًا مثل الستائر وتفصل حبات الدوم المتصلة ببعضها البعض بواسطة حلقات صغيرة من الألومنيوم بين قطع الجريدة التي لا يزيد عرضها عن 30 سم ولا تقل عن 10 سم لتكون معًا منظومة جمالية رائعة.



أما القسم الثالث فيشتمل على إستغلال حامل السوباطة «الجرباح» فى عمل قبو لتغطية الغرف، وكذلك في صناعة سلال الزينة وحفظ الخبز ، بجانب صناعة أحزمة من النوى ، ونجف من الجريد والرسم على الأزيار الفخار والجرار ووضعها فى زوايا المنزل كتماثيل فنية ، بالإضافة إلى اللوحات الدينية الرائعة المستخدم فيها منتجات النخيل أيضًا .



فيما يشتمل القسم الأخير على إستغلال الزلط الأسوانى فى عمل مشايات المداخل وتكوين بعض الأشكال الهندسية على شكل سجاجيد أرضية .



ولهذا فإن البيت الكنزى العربى يعد بمثابة فلسفة معمارية فى أسوان تستغل جريد النخل والتى نفذها الفنان محمد عيد لإستثمار معطيات البيئة من جديد وطرحها بقوة على ساحة الفن والحياة، وكانت ترتكز فلسفة الديكور عند الفنان محمد عيد على معطيات البيئة الأسوانية لإعادة صياغة الواقع وتجميله من خلال عمل منظومة رائعة تشكل منزله الذى أطلق عليه " البيت الكنزى العربى " الذى يقع بمدينة "دراو " شمال أسوان وفتح أبوابه للجميع ليكون مزارًا سياحيًا لمحبى الفن والجمال .