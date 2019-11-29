يؤيد المثلية وعارض الانسحاب من العراق.. ما لا تعرفه عن مايكل بلومبرج المرشح لرئاسة أمريكا

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بلومبرج الرئيس القادم

مواقف سياسية

يبدو أن انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة ستشهد منافسة قوية، حيث انضمت كيلي ميلنباخر لفريق الملياردير الأمريكي مايكل بلومبرج بعدما أعلن عن عزمه للترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة، وكان من المفترض أن تعمل في فريق الحملة الرئاسية للسيناتور كامالا هاريس في عام 2020.وكان قد قدم مايكل أوراقه كمرشح عن الحزب الديموقراطي بولاية ألاباما، ويحتل بلومبرج الترتيب التاسع في قائمة الأكثر ثراء حول العالم بثروة تقدر 55.5 مليار دولار، وتأتي خطوة ضم ميلنباخر في أعقاب التغييرات الأخيرة التي طرأت على فريق العمل.ويرصد «صدى البلد» أبرز المعلومات عن الملياردير الأمريكي مايكل بلومبرج الرئيس المحتمل للولايات المتحدة:ولد مايكل بلومبرج في برايتون أحد أحياء بوسطن، في 14 فبراير عام 1942، لعائلة يهودية، وكان والده ويدعى ويليام هنري بلومبرج عضو في معبد إمانو إيل في مانهاتن، وكان يعمل محاسب لشركة ألبان، ثم انتقلوا إلى بروكلين واستقروا في بوسطن.التحق مايكل بجامعة جونز هوبكنز، وحصل منها على بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية في عام 1966، واستكمل دراسته وحصل على ماجستير في إدارة الأعمال من كلية هارفارد.بداية الأعمال الوظيفية لمايكل كانت في عام 1973، حين أصبح بلومبرج شريكا عاما في سالمون براذرز، وكان مسئولا عن تداول الأسهم، ثم تطور النظام بعد ذلك في عام 1981 حين امتلك أسهم كشريك في مؤسسة بلومبرج تعادل قيمتها 10 ملايين دولار، واستمر في استثمار أمواله في مجال الإعلام والاستثمار بالشركات.وقامت الوكالة التي تحمل اسمه بإطلاق 22 قناة تليفزيونية، و1130 شبكة راديو، و8000 محطة بما فيها بلومبرج نيوز، وبلومبرج تريندينج، وأعلن تركه لمنصب المدير التنفيذي في عام 2015، وكان حينها لدى الشركة 325 ألف شراكة حول العالم.اتجه مايكل لممارسة الحياة السياسية بصفته عمدة مدينة نيويورك،حيث تولى منصب العمدة رقم 108 لمدينة نيويورك في 1 يناير 2002، وفاز بإعادة انتخابه في عام 2005، وفاز مجددا في عام 2009 بصفته عمدة المدينة، وصرح حينها أنه يريد إصلاح التعليم العام، ويتصدى للفقر.كان قد أعلن مايكل بلومبرج في 5 مارس عام 2019 أنه لن يرشح نفسه للرئاسة في عام 2020، ولكن يبدو أنه تراجع عن رأيه خاصة مع توافر فرص فوزه، وشجعه الحزب الديموقراطي على الترشح لمنافسة ترامب، وبالفعل أعلن في 24 نوفمبر الجاري عن البداية الرسمية لحملته الانتخابية للرئاسة.يعرف بلومبرج بأنه رجل ديمقراطي، ويعتبر ليبراليا اجتماعيا، ومن المعروف دعمه لحقوق الإجهاض، والزواج من نفس الجنس، ومؤمن بأهمية حماية البيئة، ويوفر تدابير صارمة لمكافحة تداول السلاح.وكان قد عارض فكرة الانسحاب من حرب العراق، وكان على خلاف مع العديد بالولايات المتحدة لعدم دعوة أي من رجال الدين إلى الحفل الذي يوافق ذكرى هجمات 11 سبتمبر.