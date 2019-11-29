تضم 36 عقارا.. ماذا فعلت القاهرة لتأمين منطقة الرزاز من انهيارات الصخور

بدأت أجهزة محافظة القاهرة في إزالة منطقة الرزاز بالدويقة والتي تضم 63 عقارا.



وتم حصر كافة الأسر المقيمة بها والبالغ عددهم حوالي 370 أسرة تم نقل وتسكين 81 أسرة منهم حتى الآن بمساكن الأسمرات 3 وجار تسكين باقي الأسر المستحقة، وتم الانتهاء من إزالة 6 عقارات بالكامل.



وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى أنه تم توفير كافة المعدات اللازمة لأعمال الإزالة، والتنسيق مع أجهزة الأمن لإخلاء العقارات ونقل سكانها وتسليمهم الوحدات السكنية المجهزة بالكامل بالأثاث والأجهزة اللازمة بمشروع الأسمرات 3 طبقًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية والذي يشمل كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار للمواطنين المنتقلين إليها.



ويضم مشروع الأسمرات 3 ملاعب ووحدات صحية وحضانات أطفال ومنافذ توزيع أغذية ومخبز ومسجد وكنيسة بالإضافة إلى إنشاء 176 محلا تجاريا أسفل العمارات البالغ عددها 124 عمارة تضم ( 7298 ) وحدة سكنية تم إنشاؤها بتكلفة تقارب 2 مليار جنيه .



وأصدر المحافظ تعليماته بالبدء فورًا في أعمال تدبيس الحافة الجبلية المطلة على الموقع بعد إزالته وإخلائه لتأمين المنطقة من أي انهيارات أو تساقط صخور مستقبلًا.