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تعليم

كلية جديدة في جامعة الأزهر تطبق الامتحان والتصحيح الإلكتروني هذا العام

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 10:49 ص
جامعة الازهر
جامعة الازهر
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محمد شحتة
أعلنت كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بإيتاي البارود، تطبيق نظام الامتحانات المميكنة والتصحيح الإلكتروني هذا العام.

وبدأت الكلية، في إجراءات التنبيق الإلكتروني، وتم في هذا الإطار تم تدريب عدد من أعضاء هيئة التدريس على مهارات وطرق تصميم الامتحانات المميكنة للقيام بهذا العمل وتفعيله بدءا من الفصل الدراسي الأول لهذا العام.

وأكدت أنه سيتم خلال الأيام المقبلة، تدريب الطلاب على كيفية التعامل مع هذا النظام الجديد وعمل اختبارات تجريبية لهم لتدريبهم على هذا النظام.

يأتي هذا في إطار حرص الكلية على تحقيق الريادة والتطوير وتفاعلا مع سياسات الجامعة، بعدما حصلت الكلية على شهادة ضمان الجودة والاعتماد.

وتخطو جامعة الأزهر، خطوات جادة نحو الإدارة المميكنة وتحاول أن تتحول إلكترونيا بدلا من النظام الورقي وتم عمل الكتاب الإلكتروني وتطبيقه في بعض الكليات والمقررات علاوة على الامتحان والتصحيح الإلكتروني المطبق في عدد من الكليات التي لديها مقومات التطبيق.
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