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أخبار العالم

تعديلات جوهرية منتظرة على قانون التجنيد في الجيش الأردني

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 12:00 ص
الجيش الأردني
الجيش الأردني
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قسم الخارجي
أصدرت اللجنة المشتركة (القانونية والإدارية) في مجلس النواب الأردني قرارا بإدخال تعديلات على شرط التجنيد في القوات المسلحة.

واقترحت اللجنة في قرارها السماح بالتجنيد لمن لا يقل طوله عن 160 سم للذكور بدلًا من 165 سم الوارد، ومن لا يقل طولها عن 150 سم للإناث بدلًا من 155 سم الوارد.

كما رفعت التعديلات سن التجنيد واشترطت أن يكون قد بلغ الـ 18 من عمره في السنة، بعد أن كانت 16 سنة إذا كان جنديًا و15 سنة إذا كان تلميذًا.

وأضافت اللجنة في تقريرها بعض التعديلات المتعلقة بالتغيب الذي يؤدي إلى التسريح من الخدمة، بحيث أصبحت "أن كل فرد يتغيب من دون إجازة أو عذر مشروع عن عمله لمدة تزيد على 21 يومًا كاملة متصلة يسرح من الخدمة من تاريخ تغيبه، ويعتبر فارًا من الخدمة.

واعتبرت كل فرد يتغيب عن وحدته من دون إذن رسمي لمدة تزيد على 48 ساعة متغيبًا ويتم تعقبه.

وأقرت اللجنة مشروع القانون المعدل لقانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2019، وادرج المشروع على جدول أعمال جلسة مجلس النواب الأحد المقبل.

وكانت أبرز التعديلات التي أقرتها اللجنة هو: رفع الاجازة السنوية التي يستحقها أفراد القوات المسلحة إلى 36 يومًا بعد أن كانت 30 يومًا، ومنح العسكريين إجازة بدون راتب وإجازة دراسية بدون راتب، وكذلك منحهم إجازة أبوة لمدة 3 أيام.
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