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أخبار العالم

التحالف الإسلامي العسكري: تربطنا بواشنطن شراكة لمحاربة الإرهاب

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 01:07 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي: إن التحالف تربطه بالولايات المتحدة شراكة استراتيجية لمحاربة الإرهاب والتطرف.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء المغيدي، الخميس، وفدًا أمريكيًا من الضباط الدارسين في الكليات العسكرية بكل من فرجينيا ووست بوينت والسيتدال.

وخلال اللقاء رحب الأمين العام بالوفد منوهًا بالشراكة الاستراتيجية التي تربط دول التحالف الإسلامي بالولايات المتحدة الأمريكية، والجهود التنسيقية المستمرة في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف ومجابهة التوجهات الإرهابية.

وأوضح اللواء المغيدي أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يمثل منظومة عسكرية مهمة تسعى إلى تعزيز التعاون العسكري بين الدول الأعضاء، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف أن التحالف يرتكز على القيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة والسعي إلى ضمان جعل جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية.

ورافق الوفد الأمريكي عدد من كبار المسؤولين في المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية، برئاسة الرئيس التنفيذي للمجلس الدكتور جون ديوك آنتوني الذي يزور المملكة حاليا.
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