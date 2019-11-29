زرت الأهرامات.. بطل تايتانيك: لغة مصر السينمائية علمت العالم من خلال ثرائها بالعلوم والآداب

قال الفنان العالمي بيلي زين، :"عندما يقول لي أحد مرحبا بك في مصر فإن وقعها على أذني كالموسيقى، وكنت أتطلع للمجيء إلى مصر، وهذا شرف عظيم لي للمجيء إلى هنا بدعوة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي".



وأضاف بيلي زين في تصريحات تليفزيونية لبرنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" خطفت بعض الوقت لزيارة الأهرامات وكانت بمثابة حدث غير عادي،وأتطلع لزيارة الإسكندرية".



وتابع زين:" لغة مصر السينمائية علمت العالم من خلال ثرائها بالعلوم والآداب، وعندما ندرس مصر نجد العديد من الرسائل

ولكن السينما على وجه الخصوص أسرت العقول والأفئدة والخيال بخلاف أي شيء آخر".



وأكمل :" أحدثتم تأثيرا كبيرا في أدوات السينما والتي استمدت إلهامها من الحضارة المصرية".



ولفت بيلي زين:" اشتاق للعودة مرة أخرى والمساعدة في تسهيل وصول الافلام المصرية والعربية إلى أمريكا لأنني أعتقد بأن هذه الروايات ينبغي مشاهدتها من جانب المشاهد الأمريكي ونرى القواسم المشتركة بيننا".