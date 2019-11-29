حظك اليوم الجمعة 29 - 11 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم الجمعة 29 -11 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، حتى تستطيع الاطلاع عليه، وتراقب تحركاته، ويمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.



وفيما يلي نقدم لكم حظك اليوم الجمعة 29 - 11 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معا على ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج، وسنحاول كشف النقاب عما تحمله الأيام القادمة من أفراح ونجاحات وأحزان، الآن نتابع كيف سيكون حظك اليوم 29 نوفمبر 2019، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟



برج الحمل

مهنيا: القمر يقترن مع زحل في منزل العمل وتنصحك الأفلاك بالتروي وضبط النفس والصبر أمام المستجدات.

اجتماعيا وعاطفيا: ابتعد اليوم عن المخاطر والمغامرات العاطفية واحرص على الاستقامة كي لا تؤخذ عليك أخطاء.



برج الثور

مهنيا وماليا: القمر يقترن مع زحل في منزل الحظ ويمدك بالشجاعة والجرأة ويدفعك اليوم نحو كل جديد.

عاطفيا واجتماعيا: تساعدك الأفلاك أن تكون أكثر تفهما للمشاعر الخافية لدى من يهمك أمرهم.



برج الجوزاء

عاطفيا واجتماعيا: عليك أن تخطط بدقة.. كما أن تفاؤلك وقدرتك على الإقناع هما أدواتك اليوم للتقدم.

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يجعلك أكثر تنظيما واعتناء بعملك وبإدارة ما تملك من مال.



برج السرطان

مهنيا وماليا: القمر يقترن مع زحل في مواجهة برجك مما يصيبك بالتشوش ومع ذلك تتغلب على كل الضغوط إذا قاومت ميلك للتوتر والاندفاع.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا قد تكون اليوم بحاجة لكل ما تملك من صبر وقوة تحمل في تعاملك مع شريك حياتك.



برج الأسد

عاطفيا وصحيا: القمر يقترن مع زحل في منزل الصحة الإيجابي مما يجعلك تتحرك اليوم بكل حيوية وديناميكية ونشاط وتفاؤل.

مهنيا: تميل اليوم نحو الاهتمام بكل صغيرة وكبيرة في عملك وقد تخدمك تطورات مهنية.



برج العذراء

عاطفيا واجتماعيا: القمر يقترن مع زحل في منزل الحب مما يجعل الآخرين يشعرون بقيمتك خاصة إذا شعرت أنت بهم وتفهمت مواقفهم.

مهنيا: تعمل اليوم على تقوية مركزك وتبدو شامخا كملك واثق الخطى.



برج الميزان

اجتماعيا ومهنيا: الوضع الفلكي دقيق.. اهدأ ولا تظهر تذمرا أمام أي تسويف لأعمالك.

عاطفيا وعائليا: القمر يقترن مع زحل في وضع معاكس وعليك أن تدير المشاكل العاطفية والعائلية بهدوء وحكمة، ولا تعاند.



برج العقرب

عاطفيا واجتماعيا: القمر يقترن مع زحل في منزل العلاقات ويجعلك ذلك تفكر جيدا وتكسب الإعجاب وتعيش حياة أسعد.

مهنيا: الوضع الفلكي يساعدك أن تجذب إليك الكثيرين، استفد من ذلك.



برج القوس

مهنيا وماليا: القمر يقترن مع زحل في منزل المال ويدفعك ذلك للتخطيط جيدا واليوم مناسب لاكتشاف أمور خافية.

عاطفيا: اليوم عليك أن تتصرف بمرونة إزاء ما يستجد من تطورات في حياتك الخاصة.



برج الجدي

مهنيا: القمر يقترن مع زحل في برجك ويمنحك ذلك روحا ابتكارية وتميزا في كل عمل تقوم به.

اجتماعيا وعاطفيا: تجد نفسك اليوم مليئا بالطاقة والرغبة في التواصل مع من حولك.



برج الدلو

مهنيا: القمر في منزلك الثاني عشر يطالبك بالتحفظ وعدم الإعلان عن خططك.

عاطفيا واجتماعيا: حاول أن تقاوم مشاعر الإحباط ولا تدعها تسيطر عليك.



برج الحوت

عاطفيا واجتماعيا: فينوس والقمر بمنزلك الحادي عشر يمنحانك سحرا وتألقا وحضورا ويدفعانك لمناقشة بعض الأفكار مع الأصدقاء.

مهنيا: يدفعك الوضع الفلكي للتركيز على أعمالك وعلى القيام بتعديلات خاصة بمشاريعك المستقبلية



