ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

كن عادلا ومنصفا .. نصيحة الأبراج لمواليد 29 نوفمبر

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 06:31 ص
صدى البلد
Advertisements
هاجر هانئ
لا يخطو كثيرون منّا أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، فيهتم العديد بمتابعة علم الفلك، ومعرفة حظهم وتراقب تحركاته، لأنه يمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.

لذا قدمت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 29 نوفمبر، وفقًا لعلم الأرقام.

وقالت: إن ذلك يعني أنك عاطفي وحساس، وتبحث عن المثالية، ولديك أفكار عظيمة، وإصرار على إصابة أهدافك.. أنت أيضا تحب المغامرة، لكنك متقلب في مشاعرك وتميل للعناد جدا.

كما نصحت فؤاد مواليد 29 نوفمبر، عام ٢٠٢٠ يعتبر بناءً جدا بالنسبة لك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم بما عليك من واجبات.

وتابعت: أن لابد من أن تكون عادلا ومنصفا في كل شيء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصبر ضروري .. نصيحة الأبراج لمواليد 8 نوفمبر

تجنب الدخول فى مغامرات ..حظك اليوم ونصيحة الأبراج لمواليد 10 نوفمبر

اعتمد على نفسك.. نصيحة الأبراج لمواليد 14 نوفمبر

تحكم في انفعالاتك.. نصيحة الأبراج لمواليد 15 نوفمبر

موهبة تحليلية.. 16 نوفمبر ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك

تاريخ ميلادك 17 نوفمبر .. اعرف حظك وشخصيتك من تاريخ ميلادك

ترشيحاتنا

كيف أتخلص من الكوابيس بالقرآن ..علي جمعة: 4 آيات تمنع الأحلام المزعجة

وكيل محمد صلاح يكشف حقيقة استثماره في أحد أندية كرة القدم بمصر

خبير عن اتفاق أردوغان والسراج: عمل من أعمال المافيا والإجرام.. فيديو

الفيلم طلع حقيقة.. حبوب الفيل الأزرق تدخلك أزمنة ما بعد الموت.. تفاصيل

إنبي يفرض غرامة 100 ألف جنيه على روقه لهذا السبب

أخبار الرياضة.. حقيقة شراء محمد صلاح لـ نادي مصري.. تفاصيل صفقة انضمام كهربا لـ الأهلي.. أزمة في اللجنة الخماسية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق.. أسعار صادمة لـ فساتين رانيا يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي

قلب الأم.. امرأة تستيقظ من الغيبوبة لإرضاع ابنتها في معجزة حيرت الأطباء

هربا من الزحام.. شاهد رجلا ينفق كل ما يملك لبناء طائرة في حديقة منزله