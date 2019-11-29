كن عادلا ومنصفا .. نصيحة الأبراج لمواليد 29 نوفمبر

لا يخطو كثيرون منّا أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، فيهتم العديد بمتابعة علم الفلك، ومعرفة حظهم وتراقب تحركاته، لأنه يمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.



لذا قدمت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 29 نوفمبر، وفقًا لعلم الأرقام.



وقالت: إن ذلك يعني أنك عاطفي وحساس، وتبحث عن المثالية، ولديك أفكار عظيمة، وإصرار على إصابة أهدافك.. أنت أيضا تحب المغامرة، لكنك متقلب في مشاعرك وتميل للعناد جدا.



كما نصحت فؤاد مواليد 29 نوفمبر، عام ٢٠٢٠ يعتبر بناءً جدا بالنسبة لك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم بما عليك من واجبات.



وتابعت: أن لابد من أن تكون عادلا ومنصفا في كل شيء.