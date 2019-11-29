قائد عظيم.. رئيس سيمنز: الرئيس السيسي أكثر المفاوضين عنادا حينما يتعلق الأمر بمصلحة شعبه

قال جو كايسر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز الالمانية، إنه التقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر أفريقيا والاستثمار، مضيفا:" لقاء الرئيس السيسي يسعدني كثيرا وأمتن لمقابلته كثيرا".



وأضاف جو كايسر في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي"، المذاع على قناة " دي إم سي"، أن الرئيس السيسي قائد عظيم لمصر والقارة الأفريقية من وجهة نظري ونحن أصدقاء وشركاء ويجمعنا احترام متبادل.



وتابع :" بكل تأكيد الرئيس السيسي أكثر المفاوضين عنادا حينما يتعلق الأمر بمصلحة شعبه، ولم يقل لي رئيس أو مسؤول من قبل أنه عليك تقديم شيء ما إكراما لشعبي".



وأكمل جو كايسر:" إذا نظرت للبنية التحتية كقطاع الطاقة أو الرعاية الصحية ستجد أن اولويتها هي خدمة المواطن والمجتمع".



وأضاف:" نتفهم رغبة الرئيس السيسي المشروعة للحصول على أفضل اتفاق من اجل شعبه المصري".