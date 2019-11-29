ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

قائد عظيم.. رئيس سيمنز: الرئيس السيسي أكثر المفاوضين عنادا حينما يتعلق الأمر بمصلحة شعبه

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 01:46 ص
جو كايسر الرئيس التنفيذي
جو كايسر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز الالمانية
Advertisements
هاني حسين
قال جو كايسر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز الالمانية، إنه التقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر أفريقيا والاستثمار، مضيفا:" لقاء الرئيس السيسي يسعدني كثيرا وأمتن لمقابلته كثيرا".

وأضاف جو كايسر في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي"، المذاع على قناة " دي إم سي"، أن الرئيس السيسي قائد عظيم لمصر والقارة الأفريقية من وجهة نظري ونحن أصدقاء وشركاء ويجمعنا احترام متبادل.

وتابع :" بكل تأكيد الرئيس السيسي أكثر المفاوضين عنادا حينما يتعلق الأمر بمصلحة شعبه، ولم يقل لي رئيس أو مسؤول من قبل أنه عليك تقديم شيء ما إكراما لشعبي".

وأكمل جو كايسر:" إذا نظرت للبنية التحتية كقطاع الطاقة أو الرعاية الصحية ستجد أن اولويتها هي خدمة المواطن والمجتمع".

وأضاف:" نتفهم رغبة الرئيس السيسي المشروعة للحصول على أفضل اتفاق من اجل شعبه المصري".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس سيمنز للرئيس السيسي:معدلات إنجاز قياسية لمشروعاتنا في مصر بفضل تعاونكم

السيسي يستقبل رئيسيّ سيمنز الألمانية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار: نتطلع لاستمرار وتطوير الشراكة القائمة في العديد من المجالات.. والاستفادة من قدرات التدريب الفني المشترك وإمكانية التعاون في أفريقيا

صناعة البرلمان تكشف كلمة السر وراء تحالف شركة سيمنز ومرسيدس مع مصر

السيسي يشيد بـسيمنز الألمانية.. ورئيس الشركة: إنجازات غير مسبوقة.. وبرلمانيون: ورقة رابحة للاستفادة من خبراتها في مجالات توليد الطاقة.. ويؤكدون: مصر أصبحت جاذبة للاستثمارات بفضل جهود الرئيس

ترشيحاتنا

مشادة بين رضا عبدالعال وجماهير بلدية المحلة بسبب الأهلي

بفستان لامع قصير.. مريم حسن تستعرض جمالها فى مهرجان القاهرة السينمائي

مصطفى بكري: وزيرة الاستثمار مش عارفة تقرأ.. فيديو

بـ 5 جنيهات.. وداعا للغازات والانتفاخ للأبد

نظام الكيتو ودايت العصائر.. احذر 3 أنواع ريجيم شهيرة قاتلة

السفير السعودى لدى القاهرة ينفي التصريح لموقع صدى الأمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لامع قصير.. مريم حسن تستعرض جمالها فى مهرجان القاهرة السينمائي

بفستان لافت .. بوسي تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها

عيد ميلاد كاد يتحول لجنازة.. خمسيني ينجو بمعجزة بعد توقف قلبه 5 مرات