هوايتي واتجهت اليها.. لقاء الخميسي تعلن عن تأسيسها لفرقة غنائية جديدة.. فيديو

قالت الفنانة لقاء الخميسي إن الغناء كان في البداية هواية منذ بداية تواجدها في دولة الإمارات، خاصة أنها شاركت في مسرح دبي، وتعلمت العزف على آلات الموسيقى، ولكن الخريطة تغيرت عندما جاءت الى مصر بعد تجربة التحاقها بمعهد الموسيقى.



وتابعت الخميسي خلال لقائها في برنامج «أون ست» المذاع على قناة «أون ايه» إنها فضلت دخول مجال التمثيل وترك الموسيقى، خاصة رغم أنه كان الأقرب لحلمها، مشيرة إلى أنه منذ فترة قررت خوض تجربة الغناء مرة أخرى في الأوبرا مع إحدى الفرق الغنائية.



وأوضحت لقاء الخميسي أنها أنشأت فرقة غنائية جديدة وسيتم الإعلان عنها خلال شهرين، مضيفة أنها تحصل على طاقة إيجابية من الجمهور أثناء وقوفها على المسرح لذلك قررت الاتجاه للغناء بإنشاء فرقة موسيقية جديدة.



وأشارت إلى إنها حريصة على قراءة السيناريو جيدا قبل الموافقة على اي عمل تشارك فيه، موضحة أنها مازالت تتمنى تجسيد عدد من الشخصيات للمرأة المصرية تحب تقديمها.



ولفتت إلى أن زواج المشاهير صعب، خاصة ان الناس أصبحت تحكم على الناس، دون علم لذلك لابد الفنان يكون عنده قدرة كبيرة من التحمل، متابعة «أقول للناس تبطل احكاك وتسيب غيرهم يعيشوا زي ما هما عايزين».