وكيل محمد صلاح يكشف حقيقة استثماره في أحد أندية كرة القدم بمصر

كشف رامي عباس عيسي، وكيل أعمال المحترف المصري محمد صلاح، حقيقة استثمار لاعب ليفربول الإنجليزي، في أحد أندية كرة القدم.



وكتب عباس عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"،: تقارير استثمار محمد صلاح في ناد لكرة القدم ليست صحيحة".



وأشارت تقارير إلى أن صلاح قام بالاستثمار في أحد الأندية المصرية، لكن وكيله نفى الأمر، وكان صلاح شارك في مباراة ليفربول أمام نابولي، ليلة الأربعاء بمنافسات دوري أبطال أوروبا.



وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين الفريقين، ليؤجل التأهل للجولة السادسة والأخيرة.



ويستعد ليفربول لملاقاة برايتون، غدًا السبت، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.