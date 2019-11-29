ختام الدورة التدريبية المتقدمة لمهارات الحاسب الآلي لمعلمات التعليم المجتمعي بالفيوم

اختتمت فعاليات تدريب المجموعة الثالثة لورش عمل المرحلة الثانية لتدريب الحاسب الآلي المتقدم لمعلمات وموجهين فصول التعليم المجتمعي بادارة إطسا التعليمية .



أقيم التدريب تحت رعاية تحت رعاية الدكتور محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم.



وجاء ذلك ضمن فعاليات وأنشطة مشروع "التوسع في اتاحة التعليم وحماية الأطفال المعرضين للخطر" المنفذ من خلال جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل بالتعاون مع اليونيسيف والاتحاد الأوروبي وإدارة التعليم المجتمعي وإدارة المشاركة المجتمعية ومركز التطوير التكنولوجي.



تم التدريب بمدرسة عزة زيدان الرسمية للغات بحضور هشام أبوعوف مدير إدارة المشاركة المجتمعية، و جيرمين إبراهيم بشرى مدير المشروع بجمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل بمحافظة الفيوم، ومسئولى التعليم المجتمعى والتطوير التكنولوجي، والعلاقات العامة وأمن المديرية.