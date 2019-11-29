ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عضو إدارة الزمالك يوضح موعد حسم مشاركة طارق حامد أمام مازيمبي

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 02:41 ص
طارق حامد
طارق حامد
Advertisements
محمد رشاد
أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الزمالك بالكونغو، أن الفريق يستعد بقوة لمواجهة مازيمبي في دوري الأبطال.

وقال أنور، في تصريحات تليفزيونية لقناة "القاهرة والناس"، إن الملعب الذي سيستضيف المباراة، هو أفضل الملاعب المتواجدة في الكونغو والتي تجمع بين النجيل الطبيعي والصناعي.

وعن موقف طارق حامد من المشاركة بالمباراة، أوضح رئيس البعثة، أن اللاعب يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، منذ عودته من رحلة المنتخب الوطني وفقا لتقرير الجهاز الطبي، مما أدى لغيابه عن مباراة إنبي بالدوري، سيتحدد الموقف النهائي لمشاركة طارق حامد من عدمها، خلال مران الفريق الجمعة".

ويحل الزمالك ضيفا على مازيمبي الكونجولي بافتتاحية مباريات الفريقين بدور المجموعات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حمادة أنور رئيس بعثة الزمالك المسافرة إلى الكونغو

بعد الهزيمة من إنبي.. كريم شحاتة يكشف مخطط هروب لاعبي الزمالك من مواجهة مازيمبي

آخر كلام.. طارق حامد يكشف عن موقفه من السفر مع بعثة الزمالك لمواجهة مازيمبى الكونغولى

حمادة أنور يوضح كواليس رحلة الزمالك إلى الكونغو

بعد اتهامه بـ التمرد.. طارق حامد يرد بـ صورة من المطار

أول رد فعل من مرتضى منصور على وصول بعثة الزمالك أديس أبابا

ترشيحاتنا

أنقذوا حياتي .. أول رد فعل من نيللي كريم بعد خضوعها لعملية جراحية | شاهد

مفاجأة .. طالبة المرج المتغيبة متزوجة

بـ دويتو مع والدها .. مريم عامر منيب تتصدر يوتيوب بـ أولى أغنياتها

كنت في منزله قبل الثورة بـ 10 أيام.. على حميدة يكشف علاقته بالقذافي.. فيديو

فاهم بس بعديها.. تعليق ناري من مؤمن زكريا على شائعات استغناء الأهلي عنه

فنان العرب محمد عبده مفاجأة حفل الترفيه للهلال | صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيرمين الفقي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

لن نأخذ حق الرصاصة.. مقتل أصغر متظاهرة إيرانية يشعل تويتر بعد ردة فعل السلطات

بفستان لامع قصير.. مريم حسن تستعرض جمالها فى مهرجان القاهرة السينمائي